Microverlay di Isoplam: il cemento creativo a bassissimo spessore

SISTEMA A BASE CEMENTIZIA E POLIMERICA

Innovativo sistema a base cementizia e polimerica, appositamente formulato per rasature decorative continue, Microverlay di Isoplam ha ottime doti di aderenza, le quali fanno sì che possa essere applicato, per mezzo di opportuni primer, su svariati tipi di supporti e materiali senza necessità di rimuoverli (cartongesso, ceramica, marmo, mosaico, piastrelle, massetto in sabbia-cemento, calcestruzzo, legno, plastica, vetro); nel rivestimento di oggetti di design (tavoli, sedie, mobili ed altri oggetti) e, grazie alla sua idrorepellenza, nel rivestimento di superfici a contatto con acqua (box doccia, lavandini, piani di lavoro e top cucina, bordi piscina…).

SENZA FUGHE E GIUNTI

L’assenza di fughe o giunti rende Microverlay una superficie continua igienica ed estremamente facile da pulire, compatibile anche con riscaldamento a pavimento o a parete. Questa soluzione è ideale per essere applicata in tutte le situazioni che richiedano prodotti a basso impatto ambientale, in quanto i diversi componenti sono formulati in base acqua e sono esenti da formaldeide, pertantoil prodotto non rilascia sostanze pericolose per la salute di persone ed ambiente.

PERSONALIZZAZIONE

La possibilità di personalizzazione di questo innovativo materiale, inoltre, è incredibile: consente di scegliere tra una infinita gamma di colori, sfumature ed effetti (come le finiture lucide, opache e materiche, acidificate e nuvolate), e di realizzare texture in verticale grazie agli speciali rulli e attrezzi decorativi Isoplam.

RESISTENZA ALL’USURA E ALL’URTO

Microverlay, infine, ha elevate capacità di resistenza all’usura e all’urto e questo lo rende la soluzione ideale non solo per gli ambienti domestici, ma per qualsiasi ambiente interno ed esterno, privato e pubblico quali pavimentazioni e rivestimenti per show-room, negozi, locali pubblici, ristoranti, pub e hotel, marciapiedi, bordi piscina… Non solo per spazi minimal e moderni, Microverlay si sposa alla perfezione con qualsiasi stile architettonico: classico, country, rustico, industrial.

Pioniera nell’ambito delle pavimentazioni e dei rivestimenti continui a base cementizia, forte di 40 anni di esperienza e continua innovazione, grazie al proprio laboratorio interno, Isoplam progetta e sviluppa superfici decorative ad alta creatività, garantendo il prodotto e la sua applicazione e proponendosi come partner altamente specializzato dei professionisti della progettazione.

