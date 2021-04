Storeage progetta il primo store del marchio B+Tube in Cina

Lo store di cosmesi B + Tube cosmetics, situato a Changsha, è stato ideato per stabilire una connessione specifica in base alle esigenze di una clientela giovane. Pertanto il design si è concentrato sull’interazione digitale guidata dall’intelligenza artificiale.

Storeage, Studio di design olandese, con sede a Shanghai, ha lavorato in sinergìa con il team di B+Tube cosmetics per dar vita al primo flagshipstore e, per catturare l’attenzione del popolo della generazione Z, sono stati creati sorprendenti archi iridescenti che introducono in un ampio spazio che offre anche la possibilità di interagire con i social media e facilitare lo shopping online e offline.

I cosmetici B+Tube comprendono prodotti per la cura della pelle, il make-up, il viaggio, il lifestyle, tutte proposte fondate sull’idea di libertà di espressione. Infatti, il brand, che si è posto questo obiettivo per i giovani, ha incaricato proprio lo Studio Storeage perché perfezionasse i vari modi di fare acquisti.

L’ambiente si espande su 218 mq., con sistemi ad archi che ne occupano circa il 33%; gli interni seguono il “persuasive design”, caratterizzato da rivestimenti in acciaio perforato iridescente e strutture ad arco che indirizzano alle tre zone dedicate alla sperimentazione dei cosmetici; ogni area rappresenta un potente strumento educativo, fornito di video e tutorial dimostrativi che permettono al cliente di avere un’alta percezione di valore dei prodotti.

L’esperienza d’acquisto è ulteriormente enfatizzata dalle proprietà ottiche delle superfici perforate delle pareti in metallo grigio spazzolato che, insieme all’arredo in Corian bianco, delinea un perimetro dalle linee pulite, molto simile ad un laboratorio attrezzato, ma dalla forte personalità.

E così lo definisce Lisa Yu, fondatrice e CEO di B+Tube: “Questo coinvolgente negozio, è stato pensato per la generazione dei più giovani per creare quel perfetto connubio tra ambiente e prodotti beauty destinati alla generazione Z, dove potercisi immergere e viziare, in grado di aumentare la propria fiducia ed autostima.”

B+Tube Cosmetics

Location Changsha, China

Retail Design Storeage

Area 218 sqm

Photos courtesy Wen Studio

Focalizzato sulla progettazione integrata dello spazio fisico e digitale, Storeage è uno Studio di retail design, composto da architetti di interni, grafici e UX designers. Obiettivo dell’attività è incentrato sull’esplorazione dello spazio per renderlo ad alta fruibilità. Opera a livello internazionale con progetti realizzati per brand come Nike, Adidas, Converse, LiNing, Asics, Levi’s, Johnnie Walker, Coca-Cola, T-Mobile, pHin.co, JD.com

