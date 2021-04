Voilàp Digital reinventa gli spazi di Negozi e Showroom

Un modo nuovo di concepire gli spazi vendita ed espositivi è pronto ad accogliere e coinvolgere i consumatori. Per i brand e i loro resellers l’opportunità di ampliare e diversificare i touchpoint Retail con i Voilàp stores.

Voilàp Digital, società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni e tecnologie per lo ‘Smart Retail, parte di Voilàp Holding, riscrive le regole di presentazione degli assortimenti all’interno degli showroom e dei negozi, reinventa gli spazi vendita e automatizza i processi di scelta, ordine e acquisto dei consumatori presso i punti vendita.

“Sviluppiamo ecosistemi integrati in cui tecnologie di digital signage, in-store data analytics e configuratori virtuali cooperano all’unico scopo di favorire modalità di scoperta dei prodotti completamente nuove. La nostra suite di soluzioni proprietarie per lo ‘Smart Retail’ pone al centro le persone, aiutandole a pre-vivere i prodotti attraverso esperienze d’acquisto digitali, avvolgenti e multi-sensoriali” illustra Federico Caiumi, Ceo della società modenese impegnata dal 2014 a concepire e realizzare soluzioni capaci di ampliare e diversificare i touchpoint tra brand Retail di ogni settore – dall’arredamento alla moda, dal beauty al design – e consumatori finali.

Nuove tecnologie reinventano gli acquisti in-store.

Amplificazione dei sensi e coinvolgimento totale dei consumatori in fase di scelta e di acquisto di un prodotto all’interno di store altamente digitalizzati. Questi sono gli elementi che contraddistinguono il lavoro di Voilàp Digital che con il suo formatrivoluziona il modo di concepire, gestire e vivere la shopping experience all’interno di un negozio.



Federico Caiumi

Grazie al digital signage, ogni store prende vita e diventa dinamico, completamente controllabile da un unico device; con un semplice tocco si animano le vetrine di presentazione dei prodotti, si trasferiscono dinamicamente i messaggi dei brand con qualunque contenuto pubblicitario, si aiuta il cliente alla scoperta in loco delle innumerevoli combinazioni tra articoli abbinabili tra loro. La piattaforma web e i configuratori offrono agli acquirenti o potenziali tali la possibilità di fare esperienza diretta dei prodotti e di interagire con loro fino a trovare ‘l’outfit’ ideale.

“La nostra visione di rivisitare lo spazio espositivo tradizionale e le logiche di gestione e pianificazione lungo l’intera catena di valore Retail nasce dieci anni fa in seno a un importante gruppo manifatturiero internazionale, di base in Italia, quale è Voilàp Holding, in cui apportiamo il nostro contributo esperto in materia di innovazione digitale e digitalizzazione dei processi” afferma Caiumi. “Oggi, la nostra lungimiranza ci consente di rendere disponibili anche ad altri settori i nostri modelli di vendita e concept-store nella loro forma più evoluta per migliorare l’esperienza del cliente, sia on-line che all’interno del negozio, semplificando il processo decisionale e l’acquisto e fornendo ai brand e loro resellers strumenti di misurazione in real time”.

www.voilapdigital.com