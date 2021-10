AUGUSTO CONTRACT realizza il primo RIPIENE

AUGUSTO Contract – hospitality & foodservice general contractor ha realizzato il primo Ripiene, innovativo brand di ristorazione commerciale che rivisita in chiave italiana la “Jacket Potato” anglosassone.

Inaugurato all’interno della rinnovata Food Court de IL CENTRO di Arese, l’insegna si contraddistingue per l’innovativa proposta gastronomica che vuole le gustose patate cotte in forno farcite con ingredienti freschi e genuini, dai grandi classici della tradizione italiana come salumi e formaggi agli abbinamenti più sorprendenti con pesce crudo e salse uniche preparate artigianalmente.

Ma la particolarità di Ripiene non risiede solo nel menù. Il locale, infatti, si caratterizza per un ambiente informale, ma ricercato, che accompagna l’originalità dell’offerta gastronomica. “Abbiamo realizzato e montato 4.000 piastrelle di rivestimento disegnate e decorate una ad una a mano da artigiani campani” afferma Giacomo Racugno, CEO AUGUSTO Contract.

Uno dei punti di forza dell’azienda marchigiana è proprio quello di supportare la ricerca di materiali e finiture, spesso unici che valorizzino il format.

Il locale ha richiesto uno studio approfondito per una struttura di sostegno, spiega Racugno: “Il requisito del Cliente era di limitare l’impatto visivo della struttura, mentre il Centro Commerciale chiedeva di non avere alcun tipo di ancoraggio. Grazie alla competenza dei nostri professionisti l’abbiamo realizzata come da direttive”.

AUGUSTO Contract realizza per i suoi clienti arredi ed attrezzature, opere edili, finiture di interni, impianti. Assume la responsabilità della realizzazione del locale dalle fasi di progettazione esecutiva alla fine del construito. Garantisce un servizio di assistenza per tutte le attrezzature installate e per la qualità delle finiture lungo tutto il ciclo di vita del locale.

www.augustocontract.com