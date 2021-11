JASNEET MAKE-UP New Delhi

The Contoured Arches è il nome del progetto per il nuovo Studio di make-up della famosa truccatrice indiana Jasneet.

Lo spazio, progettato da Bora Da Design Studio, si presenta in tutta la sua lussuosa e teatrale eleganza.

Social media e i vari mezzi di comunicazione e intrattenimento, hanno portato le industrie cosmetiche ad avere un ampio seguito tra tutte le fasce di età. L’arte del make up si è evoluta con una vasta offerta di tavolozze colore, strumenti e tecniche varie.

Da qui l’idea dei progettisti di creare un concept caratterizzato da un’esplosione di colori a cui hanno aggiunto riflessi scintillanti in oro. Anche il logo a forma di petali è parte integrante del progetto, lo troviamo infatti incorporato nelle cornici degli specchi a parete.

Layout

Il layout è molto semplice e pulito. Le postazioni per il trucco sono allineate lungo le pareti laterali.

Su un lato sono presenti più postazioni occupate dai make up artists junior, mentre sul lato opposto un’unica esclusiva postazione è riservata al make up artist. Ogni postazione dispone di un proprio banco con cassetti e prese per la corrente incorporate.

Gli specchi sono l’elemento principale dello spazio. Ognuno di loro è incastonato in cornici sagomate ad arco e sovrapposto ad altri archi che si alternano con specchi dalla finitura anticata, delimitando la postazione e creando un effetto “petali” sul muro.

Un divano a forma di labbra dall’aspetto pop, posto sotto al logo “Make up by Jasneet “, crea una zona instagrammabile dove fotografarsi dopo il trucco.

Illuminazione

Come si può immaginare l’illuminazione per uno studio di make up è fondamentale. I progettisti hanno cercato di mantenere una tonalità di luce naturale per non alterare l’effetto dei colori. Gli spot sono posizionati strategicamente su binari per evitare riflessi e zone buie.

Un grande lampadario al centro del soffitto aggiunge un tocco di classe.

Colori

Le postazioni per il trucco sono in un brillante colore blu polvere con riflessi dorati nella parte inferiore delle gambe. Gli specchi sono incastonati in cornici ad arco in oro spazzolato dall’aspetto luccicante. Le poltrone delle postazioni sono nere per praticità e il pavimento è un netto contrasto di bianco e nero. Le piastrelle sono state tagliate in lunghezza e posate in diagonale e mostrano un accenno di trama a terrazzo.

Design BORA DA DESIGN

Design Team Udaai Batra, Navneet Kaur, Shubham Mishra, Alok Kumar

Photos courtesy Suryan and Dang

