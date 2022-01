Maisons du Monde apre in Corso Buenos Aires a Milano

Maisons du Monde ha aperto un nuovo flagship store a Milano, in corso Buenos Aires 59, nel cuore della città.



È il 50° negozio del brand in Italia e il 6° nella zona di Milano. Nel nuovo spazio di 841mq, i clienti potranno scoprire tutti gli universi dell’arredo della casa e i molteplici stili che da sempre caratterizzano il brand francese.

Un punto vendita responsabile

Come tutti i negozi in Italia del marchio francese, il punto vendita di Milano è alimentato da energia elettrica 100% di origine rinnovabile certificata e dotato di illuminazione LED per ridurre il consumo energetico.

Per integrare al meglio le sfide sociali e ambientali nelle attività quotidiane del personale dei negozi, dal 2017 Maisons du Monde ha formato alcuni dei suoi dipendenti, chiedendo loro di farsi portavoce della CSR e dell’inclusione. In ogni punto vendita è presente un referente, per un totale di 50 in Italia, il cui ruolo è quello di mettere in pratica azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale del negozio e sensibilizzare i colleghi e i clienti alle attività che Maisons du Monde intraprende per la tutela dell’ambiente.