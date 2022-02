Antrax IT inaugura il primo showroom monomarca a Milano

In occasione della Milano Design Week 2021 e dei 25 anni nel mondo del design, Antrax IT inaugura il proprio spazio monomarca in via San Damiano 5, nel distretto Durini/Monforte. L’interior dello showroom porta la firma di Victor Vasilev.

L’immagine “Black&White” con cui Antrax IT ha inaugurato lo scorso anno l’importante restyling degli strumenti marketing e di comunicazione, veste nella sua essenzialità estetica anche il nuovo showroom monomarca di via san Damiano 5 a Milano, nel cuore del distretto di Durini/Monforte.

Bianco e Nero sono infatti i due “non colori” che raccontano anche in questo nuovo contesto i radiatori dell’azienda, che grazie alla particolare combinazione di design, risparmio energetico, sostenibilità e alte prestazioni, hanno contribuito a rivoluzionare il mondo del riscaldamento d’arredo.

Per curare l’interior design dello spazio, con oltre 180 mq su due livelli, valorizzati da due vetrine su strada e da un affaccio con vista sul prestigioso contesto di via Santa Cecilia, il CEO Alberico Crosetta ha incaricato l’architetto Victor Vasilev, già designer del radiatore Flaps.

Dichiara infatti Crosetta: “Il collegamento visivo alla più recente immagine aziendale, in particolare al catalogo presentato nel 2020, è stato il driver di riferimento del progetto che è nato da un confronto continuo con Victor. Volevamo uno spazio fortemente legato all’identità Antrax IT, caratterizzato ma allo stesso tempo estremamente flessibile e capace di adattarsi nel tempo alle diverse esigenze: quello che ne emerge tiene conto di tutti questi obiettivi”.

Lo spazio, infatti, non è solo uno showroom per ospitare le numerose collezioni, ma un contenitore dove accogliere eventi e mostre, anche nel mondo del cinema e dell’arte a cui l’azienda è sempre stata legata. I prodotti – disegnati da grandi nomi tra cui Piero Lissoni, Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Daniel Libeskind, Dante O. Benini e naturalmente Victor Vasilev – sono presentati lungo le pareti e occupano così solo la parte perimetrale dello spazio, secondo un approccio quasi museale, lasciando agli ospiti la possibilità di muoversi liberamente al suo interno o di adattarlo facilmente per altri utilizzi.

“Il tema della galleria d’arte contemporanea, ulteriore motivo di ispirazione dello showroom, si mescola quindi con l’idea di un luogo flessibile di lavoro e di confronto, dove il nostro team può garantire la migliore assistenza e introdurre i visitatori nel mondo Antrax IT. Il colore, che ci accompagna da sempre e che a primo impatto non sembra qui rappresentato, costituisce poi l’altra anima dello spazio, dove si aprono progressivamente le porte alla personalizzazione, facendola scoprire ad architetti, clienti e distributori. Abbiamo predisposto una materioteca che propone molte tra le duecento tonalità disponibili per i radiatori e da settembre saremo attivi con un programma di appuntamenti proprio sul colore che ci accompagneranno fino al Salone 2022. Siamo molto contenti di entrare con un progetto così ambizioso nel panorama di Milano e lo facciamo proprio in questo 2021, anno dei nostri 25 anni di attività”.

Il progetto

L’involucro del nuovo showroom Antrax IT è uno sfondo continuo e connotato: le pareti sono parzialmente rivestite da una boiserie che crea profondità e una geometria di luci e ombre, su cui diventano protagonisti i radiatori, proposti nella stessa tonalità di nero o in colore bianco opaco.

Si susseguono così ì best seller come Serie T, Waffle, Android, Byobu, Flaps, Tubone, Teso, per citarne alcuni, che occupano sia il piano terra sia il piano interrato, caratterizzato dallo stesso linguaggio progettuale. Entrambi gli ambienti sono arricchiti dagli arredi De Padova, l’illuminazione Flos, le tende tecniche avvolgibili Resstende e alcuni complementi in marmo. La boiserie è sormontata infine da corpi LED lineari e contrasta con la sommità della parete e il controsoffitto, in colore nero.

Al piano terra, un grande bancone completamente rivestito in marmo nero Marquina si colloca al centro, di fronte alla scala metallica che conduce al piano inferiore, dove è previsto un secondo bancone, un grande tavolo per meeting e la materioteca, dove presentare la gamma finiture e modelli Antrax IT, selezionabili in oltre 200 varianti cromatiche e in un ampio range di possibilità dimensionali.

