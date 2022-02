Flagship Store MANOLO BLAHNIK New York

David Thomas di DT DESIGN progetta il flagship al 717 di Madison Avenue

Per il suo flagship store nell’elegante quartiere Upper East Side di New York, Manolo Blahnik ha scelto di continuare la collaborazione con lo studio David Thomas Design.

Lo storico edificio del 1923 che ospita il flagship, al 717 di Madison Avenue, si presenta con una preesistente e suggestiva vetrina in rame, restaurata e riportata al suo splendore originale.

La richiesta di Manolo Blahnik per i negozi di New York era molto chiara: reinterpretare il glamour dello stile “Hollywood Regency” in una casa lussuosa del XXI Secolo.

Gli ingressi delle boutique Uomo e Donna sono separati, ma entrambi presentano un classico pavimento in marmo bianco e nero. Strisce bianche e grigie dipinte a mano, corrono dal pavimento al soffitto, evidenziando l’elevata altezza delle entrate.

Per la boutique Donna, lo Studio ha progettato consolle e tavoli ispirati alla “Reggenza Inglese”, con morbide finiture laccate grigie e piani in marmo bianco statuario.

Espositori e vetrine, realizzate su misura in ottone spazzolato, vetro e pelle, custodiscono le preziose scarpe e borse, mentre un morbido e lussuoso tappeto grigio pallido, da parete a parete, garantisce comfort durante la prova delle calzature.

La boutique Uomo ricorda una libreria, con pareti rivestite interamente da scaffalature artigianali blu pavone che circondano un invitante angolo bar. Le scarpe sono esposte su ripiani pieghevoli e regolabili che consentono la massima flessibilità espositiva. Morbide sedute progettate da DT DESIGN completano lo spazio vendita.

“È una gioia lavorare con Manolo, Kristina e tutto il team di Manolo Blahnik”, dice David Thomas. “E’ un privilegio continuare la collaborazione per l’espansione del brand. Manolo è un’enciclopedia culturale, dare vita alla sua visione di New York è stata per me un’avventura in continua evoluzione.”

Design David Thomas Design

Construction Shawmut

Millwork Daniel Demarco

Photos courtesy Tim Williams

Fondato nel 1998, David Thomas Design è uno studio di design specializzato in progetti retail e aziendali di fascia alta. Collaborando con aziende e marchi esclusivi, David Thomas Design crea, sviluppa e implementa concetti di design adattati alle esigenze particolari di ogni cliente.

by