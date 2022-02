Originariamente esistente solo nel cyberspazio, un negozio di accessori per motociclisti ha compiuto un successivo passo logico e si è presentato al mondo fisico, grazie allo Studio Bad Reputation.

Il flagship di Mosca è il loro primo spazio retail, una location moderna e accogliente che rispecchia, in modo indiretto, tutto ciò che è “moto”.

La presenza fisica ha permesso al marchio di diventare più tangibile, accessibile e di creare forti legami emotivi con i propri clienti.

Gli architetti hanno progettato uno spazio che sottolinea i valori più importanti per il marchio: libertà, indipendenza e attitudine unica, prendendo ispirazione dalla vita moderna, dagli edifici e dai sottopassi della città che ospita il nuovo punto vendita.

Per le finiture sono stati utilizzati cemento, legno naturale, piastrelle di ceramica, profili in metallo e griglie metalliche. La scelta dei colori, grigio e arancione, utilizzata in molti elementi, crea una sensazione tecnologica.

Per gli arredi su misura, unici e funzionali, sono stati utilizzati vari materiali: ad esempio, l’uso del tutto insolito della rete metallica come struttura del divano e i blocchi di cemento utilizzati come base dei tavoli.

Una chiara comunicazione visiva, ben integrata nel layout, contribuisce a migliorare l’esperienza in-store.

Location: Moscow, Russia

Area: 200 sqm

Design: Bad Reputation

Designer: Alex Feskov

Photo courtesy: Sergey Melnikov

