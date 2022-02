Kim Kardashian apre il primo Pop-Up Store di Skims a Parigi

Disegnato da Willo Perron, Skims Paris è un soft caveau che accoglie le infinite sfumature dello “shapewear”.

Per il primo pop-up store dedicato alla sua nuova linea di underwear, Kim Kardashian vola a Parigi, precisamente al piano terra di Galeries Lafayette Haussmann.



In uno spazio di 280 mq, scelto appena poco oltre l’ingresso del celebre grand magasin inaugurato nel 1912 nel meraviglioso edificio Art Nouveau, l’imprenditrice statunitense racconta l’universo più intimo del guardaroba attraverso l’allestimento curato da Willo Perron. Il designer multidisciplinare di origine canadese, che sul curriculum vanta una serie lunghissima di progetti creativi per palchi e dischi di superstar del calibro di Rihanna, Kanye West e Jay-Z, ha tradotto l’immaginario del brand in uno scenografico soft caveau.

Ad addolcire le linee rigide delle più classiche casseforti, infatti, appaiono i volumi morbidi e sinuosi di banconi ed espositori smaltati, un puzzle sensuale che trova perfetto incastro con la filosofia di inclusività espressa dal marchio. “Skims propone soluzioni con cui inaugurare la prossima generazione di intimo, loungewear e shapewear“, si legge tra le righe che descrivono il progetto. Dalle bralette all’abbigliamento pensato per stare in casa, passando per l’intimo modellante, le geometrie da indossare firmate da Kim Kardashian assecondano infatti tutte le forme del corpo, in un gioco sottile tra comodità e sex appeal.

Con accenti lussuriosi, anche lo spazio disegnato dal progettista di Montreal ammalia senza esagerazione, creando un’atmosfera dalle sfumature glossy che nella rotondità trova la sua perfetta “shape”. L’attenzione rivolta alla palette colori utilizzata, inoltre, sottolinea la direzione diversity dell’etichetta che, anche in termini di nuance, muove per avvicinarsi a tutti. La tonalità di rosa pastello scelta per la gran parte degli arredi riflette una moquette dalle sfumature cioccolato, realizzando un doppio contrasto tra le superfici lucide e il pavimento vellutato.

