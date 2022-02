Casa Lobster è un progetto firmato da El Departamento, studio di architettura e interior design guidato da Alberto Eltini e Marina Martín.

Il negozio di ottica si trova al piano terra di un edificio dalla facciata neoclassica, in una delle vie centrali dell’Eixample di Barcellona.

LOCATION

“Uno spazio vuoto è uno spazio orfano, senza una madre e un padre. Come tale, eredita due cose. La prima deriva dalla tangibilità fisica dell’ambientazione, dalla sua morfologia e materialità; l’altra è l’anima dello spazio e gli usi che gli altri gli hanno assegnato” – raccontano i progettisti – “L’ambiente in cui ci siamo trovati ad intraprendere il progetto CASA Lobster comprendeva entrambe le cose: un patrimonio fisico, in cui una sorta di imbuto, con una serie di cambiamenti di livello, porta ad un cortile interno, in linea con la classica pianta del piano terra degli edifici del quartiere Eixample della città catalana; e un patrimonio spirituale: la sua funzione di galleria d’arte fondata dal collezionista René Metrás nel 1960.”

CONCEPT

Ispirati da alcuni degli artisti che hanno esposto in galleria e dallo spirito audace di Metrás, i progettisti hanno immaginato il progetto come una performance artistica. E come un’opera d’arte una struttura/espositore si incastona al centro della sala principale, un manufatto che può essere attraversato, toccato, sentito, per varietà di texture, materiali e illuminazione, oltre a servire per esporre i prodotti. Un progetto concepito per “rompere” gli schemi tradizionali di un negozio di ottica, dove i prodotti tendono ad essere esposti, privi di gerarchia, sui lati del negozio. Project Lobster è un marchio coraggioso e innovativo e Casa Lobster ne ricalca lo spirito.

REMINISCENZA

Una delle caratteristiche più affascinanti del progetto originale della Galleria René Metrás (commissionata da Metrás a due giovani architetti J. Balari e J. Schmid) è la volta in vetro del cortile posteriore. E’ stato quindi proposto di recuperare questa caratteristica reinterpretandola nel ‘tunnel’ di Casa Lobster, dove dodici tubi di metacrilato formano una volta irregolare e forniscono un arco immateriale sopra lo spazio interstiziale che comprende l’artefatto/performance, che funge da spazio espositivo nella sala principale.

ALTRI SPAZI

Casa Lobster è molto più di uno showroom, comprende anche un laboratorio, un angolo bar condiviso da clienti e dipendenti e, naturalmente, spazi intermedi che collegano una sala all’altra, creando un senso di calma durante la permanenza nello spazio.

MATERIALI E COLORI

Le stanze presentano una gamma di finiture pensate per trasmettere il carattere di ogni spazio. Velluto per cullare delicatamente i prodotti. Rendering per conferire consistenza alla verticalità dello spazio e accentuare la solennità dell’imponente altezza dello showroom. Legno per dare calore e un’atmosfera domestica agli arredi su misura. Metacrilato trasparente per sfumare i confini e diffondere la luce. Tessuti per tappezzare il pavimento e rivestire i vari divani.

Location Calle Consell de Cent 331, Barcelona

Area 210 sqm

Design El Departamento – Alberto Eltini and Marina Martín

Photo courtesy José Hevia

