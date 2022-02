MALO apre una nuova boutique a Kiev

Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, apre una nuova boutique a Kiev, all’interno del prestigioso Mandarin Plaza, in piazza Bessarabska.

Questa nuova apertura segna un nuovo tassello nel percorso di rilancio messo a punto dalla nuova proprietà italiana: «il mercato ucraino da sempre ama il nostro brand e ne apprezza qualità e stile. Questo nuovo opening ci permette di entrare in contatto con un pubblico attento alla qualità, al vero Made in Italy e alla preziosità calda e avvolgente del nostro cashmere. La presenza di Malo in Ucraina rappresenta un passo importante oltre che un onore. L’onore di far toccare con mano il lusso soffuso e delicato della nostra arte tutta italiana», dichiara il Presidente Walter Maiocchi.

In una fase delicata come quella della ripresa nella fase post pandemia, l’apertura di una nuova boutique rappresenta un segnale positivo per l’azienda fiorentina: «siamo felici – dichiara la Proprietà – di portare nella città dalle cupole d’oro la nostra produzione, che amiamo definire Made in Malo. I nostri capi infatti sono realizzati nei nostri stabilimenti di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze e di Piacenza. Qui ci sono i nostri telai storici e le maestranze che creano queste piccole opere d’arte da indossare e custodire. Siamo orgogliosi di portare la sapienza manifatturiera della nostra azienda in una città ricca di storia come Kiev».

Con un 2020 chiuso con 9 milioni di fatturato, Malo punta a terminare il 2021 con un fatturato di circa 12 milioni, merito della boutique online ma anche delle aperture fisiche che permettono di «vivere l’esperienza Malo, toccando con mano i nostri filati pregiati e i nostri preziosi capi. Un vero e proprio mondo sensoriale dove percepire dal vivo la nostra qualità».

