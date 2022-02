Studio Fuksas con Zambaiti Parati

CAPSULE COLLECTION 2021

ZAMBAITI PARATI in collaborazione con STUDIO FUKSAS presenta la nuova collezione di carte da parati e rivestimenti murali.

Cinque proposte in cui si sperimentano colori, grafiche e decori materici, ricchi di dettagli e sfumature, che interpretano le nuove tendenze del vivere contemporaneo.



Doriana e Massimiliano Fuksas

Delle cinque proposte presenti nella collezione, in anteprima assoluta, in occasione della Milano Design Week, presso lo showroom TIDE Interiors in via Cesare Battisti 1 è stata presentata la serie “Desert Rose” delle capsule collection disegnata da Doriana e Massimiliano Fuksas by Zambaiti Contract. Due prodotti, un velluto fonoassorbente e un parato vinilico in otto colori antibatterico, ignifugo.

La collezione è composta da:

SUMMERTIME



Summertime è una carta da parati che con i suoi colori intensi e materiali naturali, ricorda il calore del sole africano e il sapore della terra. Con le sue linee pulite avvolge lo spazio e soddisfa le esigenze estetiche della contemporaneità, con un chiaro riferimento dal sapore tribale. Etnico.

BIBI



Colori ricchi e profondi, suggestioni labirintiche, linee verticali e orizzontali: sono questi gli elementi che caratterizzano Bibi. Con un effetto tridimensionale, che si ottiene da una grafica essenziale e decori esagonali, riflette ed amplifica lo spazio. Regala carattere e appeal architettonico di grande impatto visivo. Metallica.

DESERT ROSE



La rosa nel deserto ispira questa carta da parati, le cui cuciture ricordano il bocciolo di fiore. Desert Rose appare in superficie dopo la tempesta di sabbia. Aria e vento la plasmano fino a darne la geometria. Grazie alle sue linee e alle tonalità morbide del blu, è in grado di creare un’ambientazione di classe. Parametrica.

ICEBERG



Giganteschi blocchi di ghiaccio alla deriva nel mare, sono l’ispirazione di questa carta da parati. L’attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia, da sempre caratterizza il lavoro di ricerca portato avanti da Doriana e Massimiliano Fuksas. Questa grafica dà vita ad un paesaggio astratto caratterizzato da colori che creano un pattern capace di decorare con dinamicità qualsiasi spazio. Fluida.

CAPRI



Colori pastello e grafismi richiamano le atmosfere suggestive dell’isola più chic e ambita del Mediterraneo. Capri, diventa fonte d’ispirazione per questa elegante carta da parati in cui si alternano accenti pop e rappresentazioni legate al mondo del design. Risulta perfetta per rinnovare la casa e creare atmosfere uniche e di carattere. Una sferzata di energia.

