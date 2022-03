Il bianco USM illumina il nuovo shop newyorkese della designer di moda Suzie Kondi

L’esordio di Suzie Kondi sulla scena della moda newyorchese è stato del tutto inusuale. Nata e cresciuta nel Queensland, la creatrice delle ormai iconiche tute, si è ritrovata negli USA per amore.

L’idea iniziale era di rimanere soltanto sei mesi, ora vive a New York da 22 anni. Cresciuta nel negozio di tessuti di sua madre, per Suzie Kondi l’abbigliamento ha sempre avuto un ruolo importante: già da ragazzina, dopo la scuola, amava fermarsi in negozio per crearsi da sola i propri abiti.

Tre anni fa, la stilista ha iniziato a confezionare tute per se stessa, finché un giorno davanti alla scuola della figlia, Sofia Coppola l’ha notata e le ha chiesto di realizzarne una anche per lei. Negli ultimi 18 mesi il marchio Suzie Kondi è cresciuto in maniera esponenziale e per arredare il suo nuovo shop a Long Island, la stilista ha scelto gli arredamenti USM, da sempre per lei un grande amore.

“Sono una fan di USM da molto tempo“, spiega Kondi. “Per me, i mobili USM sono come dei Lego per adulti. Non smetterei mai di riconfigurarli e di aggiungerne di nuovi. Sono cresciuti con me, seguendomi in tutti i miei traslochi”. Questo è stato possibile grazie all’estrema flessibilità delle soluzioni modulari dell’azienda svizzera, capaci di adattarsi alla fluidità degli spazi contract, retail, ma anche office e hotellerie, così come del residenziale, con grande naturalezza. “Ne ho sempre avuti anche nello showroom e in ufficio. Con l’aggravarsi della pandemia, ci siamo trasferiti a est della città e i mobili USM li ho utilizzati per il negozio”.

La flessibilità dei moduli USM si sposa con un’estetica anni Sessanta, che ha conquistato Suzie Kondi e che di per sé costituisce una forte attrattiva per i clienti, che varcano la soglia del negozio anche solo per gli arredi! “Le persone si fermano ed entrano anche per merito di USM!”

Le soluzioni scelte dalla designer fanno parte principalmente della collezione USM Haller, qui nella variante colore bianco puro: sono presenti madie posizionate lungo le pareti e al centro dello spazio una serie di moduli espositori. È stato scelto inoltre un mobiletto porta oggetti, sempre nella variante colore bianco puro, ma della collezione USM Kitos M.