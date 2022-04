Balenciaga presenta Le Cagole Pop Up Store

Balenciaga celebra la it bag con una serie di temporary store che inaugurerà da qui a giugno tra Europa, Stati Uniti e Asia.

Un omaggio alla borsa creata da Demna attraverso set up ricoperti di tessuto furry total pink.

Le Cagole: in dialetto provenzale, termine che indica una donna che si fa notare per i suoi comportamenti poco discreti. Massimalista e vistosa, era così la borsa cult anni 2000 di Balenciaga, identificata da quel nome sfacciato. Oggi, sotto la guida di Demna, non solo è tornata l’it-bag della maison, ma ispira una vera e propria linea, tra portafogli e scarpe, protagonista dei nuovi pop-up store che la maison apre in tutto il mondo.

Il pop up store di Londra

L’it bag Le cagole di Balenciaga sarà celebrata con 12 pop up store che apriranno tra aprile e giugno. Dal flagship di Mount Street della label a Londra agli spazi di Saks Fifth avenue a New York, Bal Harbour e Atlanta, e dal Mall Neiman Marcus a Beverly Hills a The Dubai Mall negli Emirati, oltre a una serie di department store tra Cina e Thailandia.

I visitatori potranno personalizzare gli acquisti, vedendo impresse le proprie iniziali sul portacarte o sullo specchio a forma di cuore che completano le borse Le Cagole.