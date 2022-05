Coca Cola apre a Londra il primo fashion store in Europa.

Coca Cola apre il suo primo flagship store europeo a Covent Garden, nel cuore di Londra.

Il nuovo spazio ospita il merchandising a marchio Coca Cola, abbigliamento in edizione limitata e collaborazioni con stilisti dell’universo streetwear.

Lo store londinese replica il format delle insegne aperte a Orlando, Las Vegas e Atlanta in cui i clienti, oltre ad abbigliamento e merchandising, possono sperimentare all’interno del negozio anche una funzione di personalizzazione delle lattina Coca Cola, customizzabili con i propri nomi o una dedica. Una vera e propria immersione nell’immaginario del brand.

“Questo negozio- dichiara Michelle Moorehead, vp of Licensing and retail di Coca-Cola Company- per noi è un’opportunità per offrire ai fan di Coca Cola una gamma premium di moda e oggetti da collezione, insieme a nuovi modi per provare i nostri drink. Attraverso una collezione di prodotti realizzati con materiali riciclati, ci offre anche l’opportunità per condividere i nostri impegni di sostenibilità”.

Photos courtesy Coca Cola