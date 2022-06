SI È SVOLTA A BOLOGNA LA SESTA EDIZIONE DI WINDOW DISPLAY NEL MONDO

Domenica 05 Giugno 2022 , nella splendida cornice dell’Antoniano, con il Patrocinio del Comune di Bologna della Regione Emilia Romagna e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, si è svolta la sesta edizione di “Window Display nel Mondo”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, è stato un momento di confronto e di scambio per tutti gli operatori del settore, attraverso la condivisione delle proprie esperienze professionali con l’esposizione di manichini e decorazioni di Candy’s international e dello staff di Ferrara e dell’azienda Parrucche per Manichini.

Un tavolo di relatori tutto istituzionale con oltre il Pres. Cav. Pasquarella , vi erano la V. Pres. M° Cavallaro , Segretario Arc. Picchi ,Il Responsabile Commissione Artistica Il M° Angelo Curci la Responsabile Eventi M° Cavicchioni. L’associazione ha raccontato con un filmato le cinque edizioni effettuate per poi fermarsi per due anni per la pandemia e la Guerra in Ucraina. Inizia con Il saluto prendendo la parola il Cons.e Responsabile Eventi il M° Cavicchioni subito dopo ha introdotto l’inno di Mameli .

La parola poi è stata data al segretario Arc.Picchi, al V.Presidente M°Cavallaro e poi al Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella che ha ricordato l’importanza della nostra associazione e degli obiettivi che si prefigge per promuoverla nel migliore dei modi ci sono stati saluti dell’on. Europarlamentare Patriciello con un video mandato in onda, saluti dell’on Europarlamentare Gualmini e i saluti della Presidente del Parlamento Europeo Dott.ssa Metsola .

Monica Cavicchioni

Chiriotti Editori

Valentina Gasperini

Stefania Picchi

Dott.ssa Gatti per vetrina Valentino

E’ stata l’occasione per premiare le scuole che si sono distinte, Studio Vetrinistico di Comeri Torino , Studio Comunicazione Visiva di Baido Pordenone, Expovetrine School Roma, PGM Studio di Vetrinistica di Pasquarella Petacciato (CB ), Cavicchioni Informazioni Modena, sul tutto il territorio nazionale, per professionalità e creatività dei propri lavori.

A seguire la premiazione per il concorso Vetrine, premiando le vetrine più belle che sono state 20. I premiati dal nord centro sud Italia dopo una attenta selezione della giuria con a capo il Responsabile Commissione Artistica M° Curci. Inoltre nominato un nuovo “Maestro”, Valentina Gasperini di Lugo-RA , che si è distinta per il lavoro e che inizierà, da qui in poi, il percorso quale docente all’interno delle scuole di formazione dell’Associazione.

Un premio alla Memoria consegnato alla famiglia Maioli in ricordo del maestro Dino Maioli da poco scomparso che fu un grande professionista della vetrinistica .



A concludere l’evento, la premiazione riservato alle aziende premiate Parrucche per Manichini e il fotografo Bellodi Rosa che ha immortalato la giornata con foto e video. Benemerenze alle istituzioni: il Comune di Bologna le Acli, al segretario Walter Raspa, Chiriotti editore, shopfitting network, benemerenze associative a Monica Cavicchioni, MariaTeresa Pelosi, una benemerenza speciale al direttore dell’Antoniano Frate Giampaolo Cavalli.

Inoltre due premi uno alla carriera al Segretario Arc. Stefania Picchi, infine prima dei premiati d’eccezione Premio alla Cultura 2021 per il libro “ La Vetrina La Mia Arte” del Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella consegnata dalla Responsabile eventi Cons. Cavicchioni.

Premio Speciale per le vetrine a Marì Damiani moglie di Iginio Massari.

Premiati anche professionisti del mondo del giornalismo televisione della moda stilismo cultura contraddistinti nel loro lavoro per esclusività e creatività nello specifico, precisamente per il giornalismo internazionale al Dott. Sante Cossentino , per la fotografia della Moda internazionale a Gian Paolo Barbieri per lo stile e Arte a Mirko Geco Geco personaggio televisivo , Arte e Cultura al maestro Igino Massari, infine la vetrina internazionale a Valentino ritirato dallo staff Visual Merchandiser della Dott.ssa Gatti .

Teresa Pelosi

Fondazione Barbieri

Marì Damiani e Igino Massari

Sante Cossentino

Si conclude la giornata con tutti I nostri graditi ospiti che si sono intrattenuti condividendo le loro competenze professionali .

L’associazione Vetrinisti & Visual Europei, presieduta dal Presidente Cav.Giuseppe Marco Pasquarella, nata dalla volontà di affermati professionisti del settore vetrinistico e visual merchandiser. Rivolta a privati, enti pubblici e aziende ha l’obiettivo di creare nuove figure professionali, per dare risposte alle esigenze sempre crescenti del mercato italiano e internazionale. Le sedi scolastiche su territorio nazionale (Torino, Pordenone, Roma, Pescara, Chieti, Petacciato (CB), Bologna, Modena, offrono un ampio programma di corsi: dalla vetrinistica di base a quella avanzata, dal visual merchandising alla tecnica di vendita. A fine corso viene rilasciato un attestato di qualifica con tessera Vetrinisti & Visual Europei.

Per ulteriori info Contattate la presidenza al 3425523079 oppure scrivere a : vetrinistievisualeuropei@gmail.com

TESTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VETRINISTI E VISUAL EUROPEI

FOTO BELLODI ROSA