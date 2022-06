I negozi AlphaTauri di Vienna e Graz invitano a un'esperienza di shopping esclusiva

Il negozio AlphaTauri di Vienna

Nelle immediate vicinanze della Cattedrale di S. Stefano, in uno spazio di circa 400 mq. distribuiti su due piani, AlphaTauri presenta le ultime collezioni e i look di tendenza per uomo e donna.

Con un interno monocromatico in alluminio spazzolato – intervallato da materiali naturali – e un’illuminazione appositamente progettata, il negozio è un ulteriore affermazione del vibrante linguaggio del design di AlphaTauri e riflette l’approccio innovativo del marchio, mentre l’interazione di elementi digitali crea una shopping experience unica.

La galassia di AlphaTauri si apre ai clienti non appena varcano la soglia del flagship store viennese: il cosiddetto Stargate, una singolare installazione di luce fluttuante, accoglie i visitatori nel mondo del brand. Questa futuristica attrazione mostra un capo d’abbigliamento sapientemente presentato grazie al gioco di luci.

Il piano terra è dedicato alla celebrazione delle tecnologie e dei modelli più iconici del brand. I visitatori possono immergersi nella “Experience Area” dove, oltre alla Heat Press per la personalizzazione con stampa a caldo, possono scoprire qualcosa in più sulla macchina Shima Seiki 3D-Knit impiegata per i modelli della collezione in maglia senza cuciture.



Al primo piano, oltre all’esposizione delle collezioni per uomo e donna, è stato inserito uno spazio instagrammabile con vista sulla storica Cattedrale di S. Stefano.



L’esclusiva shopping experience è completata da schermi digitali che presentano i prodotti chiave della collezione e dei contenuti sulle ultime innovazioni tessili, oltre a manichini appositamente sviluppati per AlphaTauri.

Il negozio AlphaTauri di Graz

Anche il negozio di Graz presenta un concept innovativo e ultramoderno. Situato in Herrengasse, nel centro della città, si sviluppa su una superficie di vendita di oltre 170 mq.

Un imponente bancone in acciaio inossidabile e pietra monocromatica accoglie i visitatori. Imponenti installazioni luminose realizzate per Alpha Tauri, in contrasto con l’edificio storico che ospita il negozio, riflettono l’approccio innovativo del marchio.

Nella parte posteriore dello store, un futuristico soffitto luminoso e sedute appositamente progettate per AlphaTauri, creano uno spazio unico.

Entrambi i negozi sono stati progettati dallo Studio Riebenbauer, con sede a Berlino, Vienna e Los Angeles.

AlphaTauri è un marchio di moda fondato nel 2016 da Red Bull. Realizza capi di abbigliamento di alta qualità dalle tecnologie innovative e uno stile unico. Un brand che esalta corpo e mente in un connubio tra innovazioni tessili, design deciso e materiali di prima qualità.

Photos courtesy AlphaTauri