CENTRO COMMERCIALE LOTTE DONGTAN, COREA DEL SUD.

Shed completa il design multi-dimensionale e narrativo per il più grande centro commerciale di lusso della Corea del Sud.

Il centro commerciale Lotte di Dongtan, aperto con grande successo alla fine del 2021, va ad aggiungersi alle nuove destinazioni del retail di lusso della Corea del Sud.

Lo Studio Shed di Londra, noto per lo stile contemporaneo e progressista dei sui progetti e che nel suo portafoglio annovera collaborazioni con prestigiosi retailer come Harrods, Level presso il Dubai Mall e Shinsegae a Seoul, è stato incaricato di reinventare un nuovo format commerciale.

Il centro commerciale Lotte Dongtan a Hwaseong, Gyeonggi, combina lusso e tempo libero e, con i suoi 246.000 mq., è la più grande destinazione retail della regione. Al suo interno occupano una posizione di primo piano brand di fascia alta come Chanel e Dior, oltre allo storico marchio inglese di articoli per la casa The Conran Shop.

Studio Shed ha progettato l’interior design di tre piani: ognuno con caratteristiche decisamente diverse, ma con l’ obiettivo comune di offrire un’esperienza di shopping memorabile e personalizzata per ogni singolo cliente.

Piano 3. Moda donna

Dedicato alla moda femminile, lo spazio si apre su una grande terrazza con fluenti piante che scendono dal soffitto ed eleganti corner e shop-in-shop che ospitano marchi locali premium. Shed, attraverso l’utilizzo del verde e di materiali naturali, integra il mondo esterno in ambito retail, creando una sorta di paradiso naturale per le donne di Dongtan.

Piano 4. Moda uomo e bambini

Shed crea due mondi distinti collegati da uno spazio di transizione: il Gateway.

Il reparto bambini è avvolto da un’architettura giocosa che stuzzica l’immaginazione mentre il reparto uomo è un mix tra passato, presente e futuro.

Piano 5. Sport

Ancorato alle origini storiche dello sport, il progetto riprende gli anfiteatri delle antiche Olimpiadi in contrasto con grafiche e colori audaci.

Matt Smith, co-fondatore di Shed, afferma: “È stato un vero privilegio collaborare con Lotte per realizzare un progetto visionario di qualità e livello mondiale. Abbiamo cercato di sviluppare texture, materiali e immagini, in modo di coinvolgere i clienti in una nuova esperienza di shopping”.

Fondato nel 2000, è uno studio internazionale di interior design e architettura con sede a Londra. Specializzato in retail design, ha collaborato con aziende leader a livello mondiale come Harrods, Shinsegae e Level at Dubai Mall.

