Delightfull X Karim Rashid: Collezione Kasual

EQUILIBRIO NELL’ERA DEL CASUAL

Karim Rashid è un’icona nel mondo del design, noto per la sua visione futuristica e rivoluzionaria, è uno dei designer più premiati della sua generazione.

Con sede a New York, questa leggenda ha creato una collezione unica per Essential Home e DelightFULL, basata sulle esigenze della nostra vita quotidiana. La nostra vita quotidiana è in continuo cambiamento, il che ci ha portato in questa nuova era, l’era del casualismo. Nella connettività senza soluzione di continuità della nostra era digitale, c’è un offuscamento di tutti i comportamenti sociali e umani, creando questa nuova era del casualismo in cui viviamo.

“Il casualismo è il futuro. La casa ora è lavoro, santuario, scuola, galleria d’arte, ristorante, cinema.”

Karim Rashid

Con la collezione Kasual, Karim crea un perfetto equilibrio tra comfort, semplicità, bellezza mozzafiato e forma. A questa epoca, la collezione Kasual si adatta come un guanto, indipendentemente dall’ambiente.

KASUAL COLLECTION

La collezione Kasual è il meglio di entrambi i mondi: casual e lussuoso, il tutto racchiuso in una selezione di mobili e pezzi di illuminazione dal design incredibile che porteranno un valore prezioso e senza tempo a qualsiasi progetto.

Scolpito in modo meticoloso con un’incredibile attenzione ai dettagli e un design esuberante, Karim porta Kasual in vita con emozione, creando arredi per la casa che sono funzionali ma comunque stupefacenti. La creatività è un punto di forza di questa collezione, che attira l’occhio con nuove possibilità e forme. Morbido ed elegante, ogni pezzo è progettato con un sentimento umano e sensuale, unendo il contemporaneo e la metà del secolo in un modo rivoluzionario.

“Definirei la collezione Kasual un lusso casual con tessuti e dettagli ricchi, ma con una morbidezza semplice e minimale, dove prevalgono le nuove comodità. L’arredamento dei nostri ambienti deve assumere una maggiore importanza per sostenere la nostra vita con comfort, ergonomia e ispirazione contemporanea!”

Karim Rashid

LAMPADA A SOSPENSIONE KAPSULE

Kapsule è così scultorea, ma allo stesso tempo così funzionale. Sono questi tipi di oggetti emozionali che diventano senza tempo e preziosi.

Questa grande lampada a sospensione vanta un’atmosfera futuristica e femminile, rendendola la scelta giusta per qualsiasi progetto di interior design di lusso. Le strisce di ottone sono modellate e assemblate a mano da alcuni dei più abili artigiani. Ottenere un ambiente degno di una rivista, ma vivibile, è tutta questione di gettare la luce giusta. Un vero esempio di artigianato di alta qualità, questa moderna lampada a sospensione eleverà sicuramente l’arredamento della vostra casa o il vostro progetto di hospitality design.

“Il lusso è un modo di arricchire la propria vita, di aumentare le esperienze attraverso le cose belle, attraverso le cose che amiamo, per modificare le nostre scelte e avere una vita più ricca.”

Karim Rashid

FAMIGLIA KATIA

LAMPADA DA TAVOLO KATIA

Questa lampada da tavolo in stile fungo sarà sempre al primo posto come scelta top per l’illuminazione moderna. Vanta uno splendido paralume in ottone con un effetto luminoso abbagliante che enfatizzerà i volumi e le forme, creando contrasto e profondità. Una lampada da tavolo a fungo non occupa molto spazio. Questo accento decorativo fornisce una soluzione molto specifica per gli spazi in cui abbiamo bisogno di luce extra, ma non vogliamo cablare un’applique o una lampada a sospensione.

Come scelta ideale per il tuo ufficio a casa, le lampade a fungo fanno anche un’alternativa più affascinante alle lampade da scrivania utilitarie. Le lampade a fungo in stile moderno, moderno a metà secolo e contemporaneo che non possiamo fare a meno di desiderare.

LAMPADA A SOSPENSIONE KATIA

Il vetro è il mio materiale preferito perché ha infinite opportunità per la creatività e la realizzazione di nuove forme. La collezione di illuminazione Katia è come una costellazione di infinite possibilità, sia singolarmente che raggruppati in soggiorno, sala da pranzo o camera da letto.

Questa lampada a sospensione in stile fungo ha un paralume curvo in ottone e un corpo cilindrico, che evoca un’elegante atmosfera anni ’70. Una lampada a sospensione che è stata resa disponibile per la prima volta nel 2021, tuttavia potrebbe essere facilmente scambiata per un reperto vintage da un mercato delle pulci europeo. Questa lampada moderna di metà secolo è più oblunga di un’altra lampada a fungo, a causa della sua silhouette unica che probabilmente non incontreremo spesso.

FAMIGLIA Krown

SOSPENSIONE KROWN

Con forme scultoree e un design estremamente equilibrato, questa moderna lampada a sospensione rotonda diventa ancora più bella quando si vede la luce che viene proiettata attraverso le sue tonalità.

Questi elementi hanno una forma curva unica e sono fatti a mano in ottone e vetro smerigliato, creando un effetto luminoso unico. La lampada a sospensione rotonda ha un fascino unico che non passerà inosservato.

“Questi sono disegni che sono senza tempo. La mia ispirazione per le collezioni Kasual è stata quella di creare disegni per i nostri ambienti che siano eccitanti e seducenti, colorati, flessibili e personalizzabili.”

Karim Rashid



LAMPADARIO KROWN

La luce Krown è una reazione alla forma del lampadario. Si tratta di sensualizzare il vetro-rimozione, le sfaccettature antiquate e gli stereotipi della storia dell’illuminazione, mantenendo ancora la sua bellezza. Ha un design geometrico di sfumature scultoree combinate e la sua struttura è fatta a mano in ottone e vetro smerigliato.

Questo lampadario brilla anche quando è spento, ma diventa più bello quando si vede la luce che viene proiettata attraverso le tonalità. Il design curvo dell’illuminazione dimostrerà che non è un segreto che l’apparecchio giusto può cambiare immediatamente una stanza.

LAMPADA DA TAVOLO DISKO

Disko è un pezzo così evocativo e rapace che sfida la gravità creando un equilibrio di elementi fluttuanti, fornendo impatto e personalità a qualsiasi spazio.

Questa lampada unica in stile arcobaleno farà scoppiare il tuo cuore di gioia e speranza. Le lampade Marquee sono l’epitome di un look vintage in stile industriale e ogni bar li ha, ogni luogo di divertimento li ha. Ora, anche il tuo progetto di design sta per averle! Un tocco accattivante per una grande, audace e luminosa lampada a tendone. Un modo unico di portare un colpo d’occhio colorato e allegro a qualsiasi spazio. Ha un grande pannello acrilico antiriflesso per proteggere la luce al neon ed è l’apparecchio giusto per una divertente hall d’albergo!

“(…) In certi oggetti sto usando la geometria pura e dritta ma si sposa con l’organico. Gli strumenti digitali mi ispirano a rendere le forme più sensuali, più umane, più evocative, più scultoree possibili ma attraverso nuove forme che storicamente erano impossibili da realizzare.”

Karim Rashid





Photos courtesy ©DelightFULL

