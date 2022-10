Ad Assago Milanofiori il nuovo store maxiformato per le famiglie

PRG Retail Group porta ad Assago Milanofiori un maxiformato innovativo, sostenibile e inclusivo: all’interno le insegne Prénatal e Toys Center, oltre 3000 mq per emozionarsi, giocare e vivere esperienze di acquisto uniche.

Si rafforza così il piano strategico del Gruppo per diventare il primo Kids&Family Hub d’Europa.

Alle porte di Milano, nel distretto commerciale di Assago Milanofiori, nasce un nuovo store maxiformato per le famiglie firmato PRG Retail Group, il distributore leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo.

Protagoniste della nuova sede, Prénatal e Toys Center. Prende così forma concreta il piano strategico del Gruppo che vuole consolidare nel negozio più grande in Europa il ruolo di Kids&Family Hub, un punto di riferimento affidabile per i bambini e chi si prende cura di loro.

Oltre 3000 mq per una shopping experience dalle sfumature emozionali: strutture e spazi sono pensati per far vivere momenti unici e memorabili alle famiglie che nascono e che crescono con le insegne del Gruppo. Alle aree di vendita si intrecciano infatti zone esperienziali, quelle di Prénatal dedicate al relax per la mamma in gravidanza, all’allattamento, al cambio e alla cura del bambino, e da Toys Center aree per genitori e bambini che regalano intrattenimento e divertimento, come il coloratissimo scivolo multi piano o il Magic Mirror.

Nel nuovo store di Assago qualità e innovazione sono frutto di un progetto studiato con InresCoop per rendere la famiglia protagonista.

“Siamo felici di portare Prénatal all’interno di un multiformato innovativo come questo di Assago. Uno spazio nuovo e sostenibile, creato per sviluppare una relazione partecipativa e speciale con i nostri clienti, sia attraverso un’offerta completa e di eccellenza in ambito tessile e puericultura, sia mediante servizi innovativi e la condivisione di emozioni ed esperienze. Uno spazio fisico tutto da scoprire e da vivere, in una dimensione pensata per la famiglia e per le sue esigenze, fortemente connesso con l’offerta di servizi digitali e dove l’omnicanalità risponde alle necessità della vita quotidiana. Per Prénatal quando nasce un bambino inizia la meraviglia e questo store ne è la dimostrazione” dichiara Alberto Rivolta, CEO Prénatal.

“Per Toys Center l’obiettivo è stato duplice, da un lato costruire un luogo magico per alimentare lo spirito di avventura presente in ogni bambino, dall’altro regalare ai più grandi un’esperienza facile, piacevole e comoda. Tutto è stato progettato nei minimi dettagli affinché ogni passo all’interno del punto vendita sia scoperta, emozione, divertimento. Il lavoro sinergico con i nostri partner è stato determinate, consentendoci di fortificare questo messaggio; basti guardare il mega albero realizzato in partnership con Gardaland, gli allestimenti di Batman, Brio, Harry Potter e Barbie, senza dimenticare quanto possa essere ‘dolce’ ritrovarsi in un candy store firmato M&M’s.” commenta Cristiano Flamigni, Toys Center, FAO Schwarz e Bimbostore Business Unit Director.

Uno spazio dallo spirito green: a partire dal progetto strutturale, che in un’ottica di economia sostenibile e riuso ha permesso il recupero integrale del pavimento industriale originale, toccando poi ogni fase della realizzazione. Il negozio è caratterizzato da strutture in legno di rovere nobilitato proveniente da foreste certificate FSC, capaci di rendere gli spazi caldi e avvolgenti e illuminazione realizzata con un impianto a risparmio energetico.

Ad accogliere i clienti, un’installazione a forma di casa, archetipo dello stare insieme, affiancata dal grande albero della vita, le cui ramificazioni proseguono fino al primo piano in un fil-rouge che unisce le due insegne e le esperienze del viaggio di crescita delle famiglie.

La visita parte al piano terra dove, in un’area di 1700 mq, Prénatal offre tutto il necessario per la cura dei bambini dalla loro nascita fino ai 10 anni di età con le collezioni moda nei colori e modelli di tendenza. Proposte confortevoli e specializzate soprattutto per i nuovi nati e le mamme in dolce attesa. Per loro e per ogni donna (non solo in gravidanza) è disponibile una collezione che mixa comodità e glamour.

L’intera gamma è anche personalizzabile con ricami realizzati al momento, per un dono unico da regalare o regalarsi.

Ampio spazio poi al tessile letto, al baby food e tutti gli articoli di puericultura utili alla cura dei bambini. E proprio per quest’ultima categoria, quella che include articoli di maggior impatto economico per le famiglie, come i sistemi modulari e i passeggini, è stata creata anche in questo store un’area testing con un percorso prova.

Per gli amanti dello sportswear, streetwear e nuovi trend, lo store di Assago accoglie anche “Just Play”, un concept corner dedicato alle generazioni Alpha e Z con marchicome Nike, Adidas, Converse, Vans e Jordan, aperto in partnership con 3A, azienda leader nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori, sul territorio italiano.

Prodotti ma anche servizi, a partire da uno dei must have dell’insegna, “la lista nascita” che permette di indicare e condividere con parenti e amici tutto il necessario per sé e il proprio bimbo, passando per una novità assoluta, il “punto ricambi” che offre al cliente la possibilità di avere assistenza e sostituire pezzi non più funzionanti di prodotti di prima infanzia acquistati da Prénatal. Spazio poi al digitale e alle opportunità uniche che può offrire. Così i due “Digital Point” presenti in sede, uno nella zona dell’abbigliamento ed uno nella zona degli articoli di puericultura, consentono di ricercare e trovare in pochi click tutto quello di cui si ha bisogno. E per chi preferisce fare acquisti online, c’è l’area di ritiro con accesso privilegiato.

L’avventura prosegue nel magico mondo di Toys Center attraverso lo scivolo iperbolico che collega i due piani, insieme alla rampa mobile.

Al primo piano, gli elementi si trasformano, diventano colorati, vibranti, come l’arcobaleno che accoglie e trasporta verso giochi e giocattoli. 1.600 mq dedicati all’avventura e al divertimento con i migliori brand del mercato nazionale ed internazionale, nonché la capacità di differenziarsi e firmare un progetto distintivo anche per i contenuti, grazie alla collaborazione con specialisti e accademici dell’infanzia con i quali sono state studiate alcune aree esperienziali che mettono al centro il bambino e il suo benessere.

Si entra poi nel vivo degli spazi. Per i piccoli che vogliono imitare i loro genitori c’è un vero e proprio mercato della frutta e verdura, a seguire una nursery in cui prendersi cura delle proprie bambole. Spazio poi alla trasformazione grazieal Magic Mirror, esclusiva Toys Center, uno specchio magico interattivo digitale e in più, per rendere il gioco reale, gli armadi contengono tutto il necessario per mascherarsi come i personaggi più amati.

L’esperienza e il divertimento continuano nell’area disegno con pareti e pavimenti su cui esprimere la propria creatività, e sulla pista di micromobilità per testare auto e moto elettriche. E per rilassarsi dopo i numerosi giochi c’è l’area lettura, con un’ampia selezione dei titoli più amati dai bambini. Per i kidults ci sono i giochi di società con la possibilità di conoscerli e provarli nella rifornitissima area a loro dedicata.

Non mancano i touchpoint digitali e richiami phygital che passano dai videowall e dagli schermi informativi e self payment, fino all’endless aisle per gli ordini dei prodotti non presenti in negozio e regalare ai clienti uno scaffale di giocattoli infinito.

Un negozio innovativo che si inserisce in una cornice unica in modo armonico e funzionale, rispondendo appieno alle esigenze della famiglia contemporanea.