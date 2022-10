Wheelup apre a Bassano del Grappa ed Albenga

In totale, sono 43 i negozi Wheelup in tutta Italia

Sabato 15 e domenica 16 ottobre la catena di negozi dedicati ai motociclisti inaugurerà due nuovi punti vendita: il sesto in Veneto e il terzo in Liguria. Ad accompagnare il weekend di inaugurazione una promozione con sconti del 25% su quasi tutta la merce esposta.

Continua la serie di inaugurazioni del 2022, che porta a 43 il numero di punti vendita fisici in Italia di Wheelup, la catena di negozi di abbigliamento e accessori dedicati agli amanti delle due ruote.



Il sesto negozio in Veneto e si trova in una posizione perfetta per servire tutti i clienti del nord della regione: sarà infatti situato alle porte di Bassano del Grappa, nel comune di Tezze sul Brenta.



Comodissima è anche la posizione del terzo punto vendita della Liguria: Albenga si posiziona tra Imperia e Genova per dare a tutti i centauri un’ulteriore possibilità di equipaggiarsi scegliendo tra un’ampia selezione di prodotti di abbigliamento, caschi e accessori per moto e scooter.

Da segnare il weekend del 15 e 16 ottobre, durante il quale i nuovi megastore festeggeranno l’apertura con una promozione del 25% sulla merce esposta (airbag, elettronica e prodotti già scontati esclusi).

Come consuetudine di tutti i negozi della catena, entrambi i punti vendita saranno aperti al pubblico sabato con orario continuato.

Organizzati come un “open space” con diverse isole tematiche, anche i nuovi negozi di Albenga e Tezze sul Brenta offriranno a tutti i motociclisti e scooteristi un’ampia selezione di giacche e pantaloni, tute racing in pelle, calzature protettive, accessori e caschi dei grandi brand e delle Marche Passione di Wheelup, per vivere in sicurezza e nel comfort la vita su due ruote in città, in viaggio o negli spostamenti di tutti i giorni. Ad assistere e consigliare i clienti, ci penserà il personale competente e capace di proporre soluzioni su misura per ciascuno.

Immancabili poi i comodi servizi Wheelup (già presenti in tutti gli altri store) tra cui “Prenota online e provi/acquisti in negozio”, “Spedizione acquisti online in negozio”, “Prezzo più basso in negozio”, “Acquista in negozio i prodotti che trovi solo online”.

I due nuovi punti vendita osserveranno i seguenti orari: sabato 15 ottobre dalle 9:00 alle 19:30; domenica 16 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30.

Wheelup Bassano del Grappa apre in Via Nazionale, 126 a Tezze sul Brenta.

Wheelup Albenga apre in via Aurelia 7.