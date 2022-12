JCPCDR Architecture progetta la boutique Smallable di Parigi

A più di 10 anni dalla sua creazione, il concept store online Smallable, ideato da Cécile Roederer e Pierre Rochand, è diventato un vero e proprio laboratorio di tendenze per bambini, casa e lifestyle. I due spazi occupati da Smallable, in Rue du Cherches Midi a Parigi, sono l’occasione per un incontro tra clienti locali, visitatori internazionali e una selezione all’avanguardia di prodotti fashion e lifestyle. per tutta la famiglia.

Per accogliere la selezione della moda femminile in una nuova cornice privilegiata, la “boutique donna” è stata interamente progettata dall’agenzia JCPCDR Architecture attorno a un’esperienza unica e originale, fedele ai principi di Cécile e Pierre.

L’offerta di moda femminile di Smallable, che riunisce i marchi leader del momento così come i piccoli designer, è nitida ma accessibile, di fascia alta ma rilassata, con un’enfasi sulla durata dei capi e sull’armonia della silhouette attraverso i dettagli di gioielli e lingerie.

Lo spazio della boutique, tipicamente parigino e piuttosto piccolo, è stato completamente trasformato e strutturato da partizioni scultoree minuziosamente calcolate.

Interamente progettate a mano e poi modellate in scala, queste alcove organiche incorporano mobili su misura in cui lo spazio e i prodotti rispondono l’uno all’altro intorno al visitatore. Avvolgendo la stanza come in un bozzolo, le arcate creano una sensazione di intimità e gradualmente svelano le proposte di Smallable.

In risposta all’approccio sostenibile intrapreso da Cécile e Pierre da diversi anni, l’intero design è stato progettato pensando alla qualità e alla durata. Il frassino della foresta dei Vosgi, sfruttato in modo sostenibile, si contrappone alla calce idraulica applicata secondo un metodo ancestrale, in un gioco di texture regolari.

Il design sinuoso integra con eleganza, arredi, sistemi espositivi e un discreto camerino, evidenziando le diverse merceologie dei prodotti in un ambiente esclusivo e armonioso. La palette cromatica, guidata dalle texture di materiali naturali, sottolinea la ricchezza delle collezioni e invita alla calma e al relax.

Location Paris

Design JCPCDR Architecture

Photos courtesy David Foessel

