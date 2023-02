B.C. GLACIER WATER STORE – TRA ARTE E RETAIL

A Nanchino, in Cina, lo studio X+Living trasforma una normale area di passaggio tra il Deji Art Museum e la Deji Plaza in una galleria d’arte in miniatura e in un negozio dalla ricca atmosfera culturale.

Infatti, oggi la zona di transito ospita il contemporaneo B.C. Glacier Water Retail Store, uno spazio minimalista ispirato dagli alberi di bottoni (Conocarpus erectus, onnipresenti a Nanchino) e animato da vivaci opere d’arte geometriche e dettagli scultorei.

Gli architetti creano un’atmosfera senza tempo trasmettendo la bellezza dei “momenti epifanici” in una nuova forma, utilizzando immagini di arte e natura, in uno spazio di vendita concettuale unico, con un approccio misto e una funzione e un significato multi-dimensionale che si integra perfettamente nel circuito dell’itinerario artistico.

Il concept di X+Living contempla un regno spirituale caratterizzato da uno spazio ordinario, rendendo omaggio all’approccio impressionista.

L’architetto Li Xiang, a capo dello studio, trasforma il passaggio in un toccante preludio e conclusione di un percorso artistico. Il design traduce spazialmente una poesia cinese: “Nel sonno, ho sentito la brezza autunnale, ma quando mi sono svegliato, non ho trovato altro che foglie di bottoni che cadono sui gradini, bagnate dal luminoso chiaro di luna”.

In un’espressione minimalista e contemporanea, la galleria incorpora colonne bianche per emulare i candidi rami in crescita degli alberi di bottoni. Tra dipinti e natura scorre silenzioso un profondo fiume di estetica, creando l’immagine del B.C. Glacier Water Retail Store. “Esplorando lo straordinario nell’ordinario e rivelando il romanticismo nascosto della vita, lo spazio invita le persone a fermarsi, riposare, osservare e sentire”, commentano gli architetti.

L’estremità superiore dei rami si fonde, con morbide curve, con il soffitto bianco,come una spruzzata d’acqua su un lago, mentre l’estremità inferiore si estende verso un banco bar a forma di nuvola e un’area salotto che comprende tavolini tondi e sedie di piccola dimensione.

Questa morbida sensazione visiva dona un senso di tranquillità e relax del fruitore. I “rami” meticolosamente disposti e sfalsati nello spazio presentano uno scenario a strati, coinvolgendo i consumatori mentre lo attraversano. “Si sentono come se fossero passati da alberi di bottoni innevati agli schizzi di un pittore, in risonanza con la loro passione per la bellezza e la natura.”

In un progetto non tradizionale, fattori inestricabili -come arte, retail e tempo libero- vengono unificati per creare un museo d’arte in miniatura semiaperto e autonomo, suddiviso tramite pareti in aree funzionali come negozio, lounge e magazzino.

Il punto focale è la grande parete bianca che ospita contenitori dai colori vivaci, intrecciati come le tessere di un puzzle, che formano quadri giganti, mentre intricate sculture di Atena e del Pensatore impreziosiscono la porta accanto all’ingresso dei servizi. La luce che sale sulle loro eleganti sagome crea un’atmosfera ritualistica mentre le pareti curve garantiscono la privacy.

I particolari quadri a colori sulla parete della galleria, la luce e l’aria nello spazio, creano un’atmosfera leggera, “approfondendo i nostri sentimenti verso il mondo’, conclude il team di X+Living.

Location: Nanjing, China

Area: 430 sqm

Design Company: X+Living

Lead Designer: Li Xiang

Technical Director: Wu Feng

Project Director: Luo Ziyan

Designer: Zhao Dandan, Jiang Xueping, Li Baojun, Zhao Yuwen

Customized furniture: X+Living

Production Director: ZhengMinping

Photos courtesy: SFAP

