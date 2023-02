TOMMY HILFIGER SCEGLIE MILANO PER IL PRIMO TOMMY’S CAFE

In piazza Oberdan, a Milano, apre Tommy’s Cafe, il primo caffè al mondo targato Tommy Hilfiger.

Il locale inaugura in contemporanea con il nuovissimo punto vendita del brand, che si presenta come il suo concept store più all’avanguardia a livello globale oltre che il primo in Europa.

Tommy’s Cafe, con i suoi 142 metri quadrati, diventa oggi un’estensione naturale – in chiave food – del negozio, caratterizzato dalla stessa cultura pop e dalla stessa eredità americana. I due spazi si fondono nello splendido cortile esterno, teatro perfetto per le esperienze e gli eventi organizzati dal brand.

La nuova caffetteria presenta materiali ricavati da tessuti riciclati per gli arredi, un’illuminazione futuristica ed elettrodomestici all’avanguardia.

Aperto da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 22:00, Tommy’s Cafe si propone come un bar a tutto tondo con una interessante lista di cocktail e menu creativi per il brunch, il pranzo e la cena. La proposta food è curata da Zerobriciole, società di catering operante nel settore della live communication e della consulenza per la ristorazione.

Gli ospiti del caffè e del negozio possono anche ammirare opere di artisti di fama mondiale, tra cui “I Love Italy” di Mr. Brainwash, il vinile personalizzato “Start Me Up” di John O’Hara, “Eroded Brillo Box” di Daniel Arsham e l’opera “Campbell’s Soup Cans” di Andy Warhol, donata personalmente da Tommy Hilfiger al negozio di Milano.