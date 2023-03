Nasce l’e-commerce d’arte per l’interior design

Cinquerossoarte.com è la nuova piattaforma per la vendita di opere d’arte a prezzi accessibili, rivolta agli interior designer e ai contractors.

È nato il sito web cinquerossoarte.com, l’e-commerce che propone, a prezzi accessibili, opere d’arte realizzate da giovani talenti. Oltre alla vendita diretta, Cinquerosso Arte offre un servizio di consulenza per professionisti del settore arredamento e più in generale per chiunque voglia integrare opere d’arte all’interno di progetti di arredo: architetti, dunque, ma anche arredatori e general contractors.

“Un arredamento non può dirsi completo senza l’arte – sostiene Francesca Fazioli, fondatrice di Cinquerosso Arte – pensiamo all’arredo di un albergo, un ristorante o l’headquarter di un’azienda: come sarebbero senza opere d’arte? Restando all’esempio dell’albergo, la proposta artistica deve essere in sintonia con la sua identità, in armonia con lo stile, con i colori e con le atmosfere ideate dall’architetto d’interni. Per questo lavoriamo a fianco del progettista per trovare le opere più adatte.”

Cinquerosso Arte intende creare un processo virtuoso che valorizzi i giovani artisti e allo stesso tempo metta a disposizione di professionisti e general contractors opere d’arte con un intrinseco valore estetico, ma a prezzi accessibili e con preventivi personalizzati.

“Crediamo molto nella nostra formula – racconta Francesca Fazioli – perché pensiamo possa rispondere a una reale esigenza dei progettisti, ossia trovare soluzioni artistiche che non abbiano i prezzi delle gallerie d’arte, ma siano comunque di grande qualità come per esempio la stampa Fine Art. Inoltre il nostro e-commerce mette a disposizione degli arredatori un’ampia scelta tra stili e tecniche diverse.”

Fotografia d’autore, digital art e tecniche miste in cui la materia è protagonista: di questo e molto altro si compone l’universo artistico di Cinquerosso Arte che propone soluzioni creative per tutti gli ambienti e tutte le necessità. Sono disponibili diverse palette colori e soggetti differenziati per tipologia – dall’astratto al paesaggistico, dalla natura alla città, dagli animali alle persone – ed è possibile acquistare l’opera originale o una sua riproduzione in tiratura limitata.