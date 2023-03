Drumohr inaugura la nuova boutique monomarca di Milano

Drumohr apre un Flagship Store nel prestigioso building di Spiga 26

L’evoluzione dello storico brand Drumohr passa da un’importante espansione della parte di retail diretta grazie all’opening della nuova boutique monomarca di Milano in Via della Spiga 26, un eccezionale spazio di 315 mq che accoglie la collezione uomo e donna.

Proprio l’importante sviluppo della parte donna ha portato il brand a riprogettare le sue boutique monomarca per offrire uno spazio adeguato che potesse accogliere ed esaltare la collezione che oggi rappresenta un vero proprio total look estremamente femminile, sofisticato e up to date.

L’importante Flagship Store di Milano nel prestigioso building di Spiga 26, nuovo polo del lusso meneghino, comunica l’Heritage di Drumohr grazie ai colori decisi, ma rassicuranti, pattern Razor Blade alle pareti – il famoso “Biscottino” – e Random Stripes sulla scala – “random stairs” – con diversi marmi accostati e su ispirazione de “La Scala del Sapere” di Gio Ponti nell’Università di Padova; legno caldo, specchi, dettagli in ottone e vetro, forme geometriche ma accoglienti, con appenderia e divanetti dai contorni addolciti sotto le luci rilassanti. La boutique si estende su due piani: il ground floor è dedicato alla collezione donna, mentre l’underground floor è dedicato alla collezione uomo.

L’apertura di Milano rappresenta la punta di diamante e l’ultimo step di questo primo importante sviluppo retail di Drumohr iniziato a fine 2022 con la re-location di Torino, in Via Lagrange 10D dove è presente anche qui una splendida scala “random stairs” in marmo che unisce il piano donna con quello uomo e l’apertura della prima boutique a Roma in via Campo Marzio 72.

“È per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione annunciare l’opening di Milano, risultato di una importante strategia di sviluppo retail che sta portando Drumohr a una rilevante crescita di brand e di prodotto. Abbiamo cercato di dare vita a una Boutique unica nel suo genere dove il cliente finale possa trovare in un ambiente dal design unico ed esclusivo capi di eccellenza, espressione del più alto Made in Italy” dichiara Michele Ciocca, CEO Drumohr.