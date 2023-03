Arredi ergonomici ed ecostenibili per la farmacia del futuro

Icas s.r.l. dal 1960 crea concetti d’arredo per punti vendita, trasformando il semplice cassetto in un complemento d’arredo.

I prodotti Icas sono ergonomici ed ecosostenibili e già negli anni Ottanta l’Azienda sostituisce il ferro con l’alluminio e presta grande attenzione nel design degli arredi a come renderli facilmente riciclabili e smaltibili dopo l’utilizzo.

Perfetti per farmacie, ottica e beauty, gli arredi Icas in particolare le ultime linee di sistemi di arredi AXON LX 6.0 e Axon LX 7.2, possono anche essere utilizzati per abitazioni private.

Sistemi di arredi AXON

Axon LX 6.0 è un innovativo sistema ideale per pareti, vetrine e separazione di zone espositive, con la possibilità di inserire nella struttura portante piani di vetro o legno e cassettiere regolabili e si inserisce con semplicità ed eleganza in tutte le situazioni architettoniche.

Axon LX 7.2 è l’innovativo sistema completo per pharmacy-interiors. Leggerissimo, tutto in alluminio con struttura a crociera, Axon LX 7.2 ha una vasta gamma di accessori dai piani in vetro colorato o trasparente ai porta category, porta blister, cassetti e una grande varietà di mensole.

E proprio sull’evoluzione e i cambiamenti nel mondo Pharma, abbiamo chiesto il parere di Umberto Cabini, owner di Icas S.r.l. e Presidente della Fondazione ADI Design Museum.

“La farmacia è stata investita dai cambiamenti causati in tutto il Retail dalla pandemia, ha dovuto garantire diverse fruizioni contemporaneamente pensiamo ai tamponi, in alcune realtà anche punto vaccinale questo ha impattato sul layout, per esempio con la necessità di differenziare dove possibili ingressi e uscite, a mio parere evolverà sempre di più ad essere un punto salute ampliando i servizi proposti. Continuerà a livello di assortimento, la proposta di altre categorie come il beauty, l’estetica, la consulenza per il benessere e lo stile di vita non solo per le nuove esigenze dei consumatori ma per i cambiamenti nel mercato del farmaco etico. Il farmacista dovrà evolvere nella sua professionalità. La farmacia del futuro sicuramente utilizzerà sempre di più le tecnologie digitali per offrire servizi e soluzioni personalizzate a pazienti e utenti con bisogni speciali. L’attenzione alla sostenibilità, di cui siamo stati precursori dagli anni 80 resterà una leva importante per clienti e insegne. Noi continueremo ad accompagnare questi cambiamenti con la costante ricerca di prodotti e linee.“

