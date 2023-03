SpaghettiWall presenta Motus Collection, firmata da Ludovica Misciattelli 

La morbida estetica del movimento e la fluidità del colore definiscono Motus, la nuova collezione di carte da parati disegnata da Ludovica Misciattelli per SpaghettiWall: segni dinamici e allo stesso tempo vellutati, leggeri e femminili, che rivestono le pareti con un’impronta sognante.

I soggetti di Motus rendono omaggio alle linee mai rigorose lasciate dai pennelli, con un effetto pastoso di colore che si posa sulla tela per delineare contrasti e tratti liquidi. Prendono vita così una serie di disegni inediti che attraverso le loro nuance e i pattern riprodotti a mano, rievocano il mondo della moda e i suoi tessuti preziosi. Il gioco di forme e cromie, disponibile in più varianti, è declinato quindi in un’originale dimensione pittorica e produce un cambiamento di prospettiva, con cui la designer e artista milanese esprime la propria cifra stilistica.

Motus Collection è proposta da SpaghettiWall su cinque differenti supporti e può essere utilizzata in progetti residenziali e contract, per ambienti living e bagno, dove il materiale in fibra di vetro con Waterproof Finish garantisce la possibilità di contatto diretto con l’acqua.