Flagship Store Buffetti Roma

Aperto nel cuore di Roma il primo Flagship Store Buffetti che inaugura una nuova dimensione di un marchio leader di mercato per il mondo del lavoro.

C’è un nuovo orizzonte nel design dei punti vendita del Gruppo Buffetti.

I 170 mq, in via Barberini 40, sono oggi completamente rinnovati grazie ad un progetto firmato dallo studio Migliore+Servetto: un luogo di forte identità e accoglienza, capace di mettere in luce e trasmettere i valori dell’azienda. Un luogo dove la tradizione diventa innovazione e dove potersi orientare facilmente e in autonomia, per un’esperienza d’acquisto più semplice e al contempo più ricca e articolata.

Grafica, segni e colore

Il nuovo allestimento si caratterizza per la presenza di un elemento forte e distintivo: l’orizzonte. Una fascia orizzontale continua corre lungo le pareti, diventando elemento centrale attorno al quale si sviluppa tutto il resto dello spazio. L’orizzonte rappresenta un’area di focus privilegiata e diventa un riferimento di orientamento immediato, al cui interno il prodotto, sostenuto da elementi modulari e flessibili – grafica, segni e colore – guida la curiosità e i percorsi di visita del cliente. Un segno deciso nell‘arredo murale che avvolge l’ambiente e funziona come segno identitario su più livelli.

Un acceso e vibrante blu Klein sottolinea la presenza dell’orizzonte, riportando il colore istituzionale del brand a una tonalità più accesa e vibrante in dialogo con la presenza di altre tonalità scelte con precisi ruoli significativi: il verde lime – colore dell’innovazione che, affiancato al blu, spezza il ritmo degli spazi e mette una nota d’accento su prodotti e aree, il bianco, che rimanda a concetti di chiarezza e pulizia e infine l’arancione, il rosso e il verde, colori che identificano le aree dedicate al mondo del regalo con Campo Marzio, della scuola con Pigna e al mondo della sostenibilità con il marchio Buffetti I Love green.

Esposizione dei prodotti

Al centro dello spazio, un sistema di isole espositive che conferisce una maggiore permeabilità del negozio dall’esterno e rappresenta un primo piano visivo rispetto a quello definito dagli arredi murali che, con il loro apparato di elementi che si sviluppano in verticale, crea un effetto di fondale scenico, utile a organizzare una migliore esposizione di prodotto.

A caratterizzare ulteriormente il Flagship Store di Roma è la presenza di Buffetti Digital, uno spazio centrale di forte riconoscibilità, incluso tra due torri blu Klein, che ospita l’area di accoglienza, supporto e servizio ai clienti. Un’area dedicata ai servizi digitali ed ai software gestionali, che rappresentano la più moderna anima del brand, e punto di riferimento per il mondo del lavoro.

Luce integrata e fari di ultima generazione

Il progetto della luce è elemento determinante della qualità dell’insieme, dove tutti gli arredi, dalle isole all’arredo murale che corre lungo tutto il perimetro, sono dotati di luce integrata e un sistema di fari di ultima generazione, ridottissimi nelle dimensioni, che con un’illuminazione scenica generano accenti e pause mirate che aiutano a focalizzare l’attenzione sui prodotti. In sospensione, linee di luce cilindriche custom-made su disegno dello studio creano aree di luce diffusa, che spezzano il ritmo più tagliente e puntuale dei faretti.

Nel segno della maggiore fruizione e inclusività, il nuovo store romano accosta all’ingresso principale – scenico e attrattivo per via della sua collocazione ad angolo tra via Barberini e la salita di San Nicola da Tolentino – un accesso secondario, pensato per agevolare l’ingresso di persone con disabilità.

Location Roma

Area 170 sqm

Design Migliore+Servetto

Photos courtesy Andrea Martiradonna

Migliore+Servetto

Fondato nel 1997 da Ico Migliore e Mara Servetto, è uno studio di progettazione italiano con sede a Milano che ha realizzato oltre 550 progetti in 21 nazioni, ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui tre Compassi d’Oro. Lo Studio è specializzato nell’ideazione di progetti di branding e di spazi narrativi – aree pubbliche, musei, mostre, installazioni, progetti per il retail, l’accoglienza, l’intrattenimento – che investono tutti i livelli, dall’interior design alla grafica.

by