Antonio Marras e Famiglia Rana aprono un Temporary Bistrot & Restaurant in occasione del Salone del Mobile

ARTE, MODA E CUCINA

Arte, moda, cucina, sono da sempre tra gli elementi che ruotano attorno al magico spazio Nonostantemarras, in via Cola di Rienzo 8, a Milano. Un luogo di fascino raro in cui coesistono libri, abiti, design, cibo e che in occasione della nuova edizione del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 18 al 23 aprile, aprirà le sue porte in versione Temporary Bistrot & Restaurant insieme al ristorante Famiglia Rana, guidato dallo chef Giuseppe d’Aquino, che ha recentemente ottenuto il più prestigioso dei riconoscimenti gastronomici, la sua prima stella Michelin. Per l’occasione, lo chef e la sua brigata in trasferta da Verona racconteranno la cucina di Famiglia Rana con un’inedita proposta gastronomica, curata nella selezione di materie prime di eccellenza che danno vita a piatti innovativi e sorprendenti.

UNA FORESTA INCANTATA

Per tutta la durata dell’evento lo spazio sarà allestito come una vera e propria foresta incantata, per la cui ideazione Antonio Marras si è ispirato alla scrittrice sarda premio Nobel Grazia Deledda e alle sue opere che riportano con la mente alle immagini di boschi e montagne della sua amata isola, la stessa in cui è nato lo stilista.

L’ingresso di Nonostantemarras

L’ingresso di Nonostantemarras sarà percorso da un’installazione in linoleum alta 5 metri, che Antonio Marras ha realizzato ad hoc in collaborazione con Marco Lobina di Rezina, azienda torinese specializzata nelle pavimentazioni in resina. Ispirato all’alveare realizzato dalle Domus de Janas, le apette sarde, adorabili, suscettibili, un po’ permalose, specializzate nella tessitura e ricamo.

All’interno invece sarà in vendita la collezione SS23 e l’esclusiva Upcycled Capsule Collection dedicata al Salone del Mobile. La Capsule includerà t-shirt, giubbotti di jeans, parka, jeans, dolcevita, tutte uguali, tutte diverse e uniche. Moltiplicate e rese irripetibili. Nuovi ricami, intarsi, cuciture che impreziosiscono per un effetto irreplicabile.

Collezione SS23 e l’esclusiva Upcycled Capsule Collection

Tra le ricchezze custodite all’interno dello showroom, sarà possibile visionare ‘’Bianco e nero’’, la serie di ceramiche uniche che Antonio Marras ha creato appositamente per il Fuori Salone 2023. Bianco e nero, i colori per eccellenza, per sottrazione uno e per aggiunta l’altro, sono i cardini sui quali Antonio costruisce la sua poetica di più e meno, di ritmo, di onde, di bioritmi sfalsati, di vuoti e di pieni, di forme classiche e forme inusuali. Lo spazio sarà anche arricchito dalla installazione “HO LA TESTA VOLA VOLA”, da arazzi, quadri e specchi.

ANTONIO MARRAS E LA SARDEGNA

La tappezzeria del negozio “Wild & Mild” ha una storia molto particolare, riproduce una stampa donata direttamente ad Antonio Marras per il suo archivio dalla titolare di una famosa ed antica rivendita di tappezzerie, a seguito della chiusura della stessa. Il paesaggio ha riportato da subito la mente del creativo ai paesaggi della sua Sardegna e ai passi di un’opera di Grazia Deledda in cui si racconta di un piccolo comune di Nuoro: “Ecco ad un tratto la valle aprirsi e sulla cima a picco di una collina simile ad un enorme cumulo di ruderi, apparire le rovine del castello. L’occhio stesso del passato guarda il panorama melanconico, roseo di sole nascente, la pianura ondulata con le macchie grigie delle sabbie e le macchie giallognole dei giuncheti, la vena verdastra del fiume, i paesetti bianchi col campanile in mezzo come il pistillo nel fiore”.

ORARI E PROGRAMMA

Il Temporary Bistrot & Restaurant resterà aperto al pubblico dal 18 al 23 aprile con un programma che prevede il servizio di colazione dalle ore 10.00 con caffetteria e dolci delizie, pranzo dalle 12.30 al Bistrot (su prenotazione) che spazierà tra menù degustazione o singoli piatti à la carte; nel pomeriggio sarà attivo il servizio bar che culminerà con l’amato momento dell’aperitivo. A seguire, dalle 20 sarà possibile cenare, previa prenotazione, degustando il menù creato dallo chef D’Aquino.

Photos credit Daniela Zedda