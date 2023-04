Clop: la seduta maleducata e senza regole

CLOP, protagonista indiscussa di questa edizione del Salone del Mobile, è la nuova seduta anticonformista firmata Luxy, brand specializzato nella produzione di sedute che da oltre quarant’anni continua a scrivere la propria storia coniugando qualità e artigianalità italiana alla ricerca accurata di soluzioni ergonomiche che garantiscano funzionalità ed estetica.

CLOP nasce dall’idea di Il Prisma, studio internazionale di architettura e design dal dna italiano che la definisce “maleducata” perché lancia una provocazione alle regole dell’office favorendo un flusso continuo di idee.

Lo scenario dell’home-office, mai come oggi, è diventato un ambiente meno rigido, uno spazio di evasione, un luogo dove immaginare, pensare e creare ed è proprio da questo studio che nasce la nuova seduta: provocatoria, autoironica, sfrontata sono gli aggettivi che meglio descrivono l’idea alla base di questo progetto.

L’innovativo design di CLOP è caratterizzato dalla completa personalizzazione e dinamicità, i suoi ‘braccioli non braccioli’ permettono di adottare posture differenti a seconda dell’occasione d’uso: dai momenti di lavoro intenso ad attimi di pausa e relax. Una seduta inaspettata ed anticonvenzionale che dà spazio a nuove ergonomie che assecondano l’unicità delle persone.

Senza regole e libera di impadronirsi di diversi spazi, CLOP è la seduta polifunzionale adatta ad ambienti trasversali come home-office, hotellerie, location dinamiche di coworking e startup.

Le tre varianti presenti in questa edizione del Salone del Mobile rispecchiano totalmente il carattere della nuova seduta: rivestimenti e pattern grintosi e fuori dagli schemi trasmettono a chi la vede e la prova una sensazione di libertà ed evasione.

“È un progetto perfettamente in linea con la nostra mission di design di progettare spazi ed esperienze per l’essere umano. Il punto di partenza è stato, appunto, chiedersi in che modo le persone entrino in contatto con la propria creatività. La sedia che abbiamo immaginato per Luxy definisce una nuova ergonomia del continuo cambiamento che permette alla mente di rimanere attiva, stimolando e facilitando il pensiero creativo”, dichiara Michele Pini, Associate & BU Director Destination de Il Prisma.

“Sin dal 2020 abbiamo inserito all’interno delle nostre riflessioni strategiche la necessità di comprendere il forte cambiamento del mondo del lavoro e le relative trasformazioni necessarie dal punto di vista del design e della produzione di sedute anticamente denominate “da ufficio”.”-Afferma Giuseppe Cornetto Bourlot, Presidente Luxy SpA – “Oggi progettiamo e costruiamo Sedie pensando a coloro che sedendo su di esse svilupperanno le loro idee ed i loro progetti più ambiziosi. In questo profondo percorso di cambiamento abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone che la pensavano nello stesso modo, con le quali è stato naturale e semplicissimo comprenderci ed integrarci: il team di progettazione de Il Prisma. Con loro è nato questo progetto sulla “Seduta Maleducata”, una riflessione sui nostri cambiamenti comportamentali e sulla rivoluzione del lavoro “smart” e del nostro modo di rimanere seduti mentre creiamo, pensiamo, collaboriamo.”

About LUXY

Nata come realtà industriale in una terra dalla tradizione manifatturiera centenaria e ricca di materie prime come il Veneto, Luxy concepisce la sedia come un vero e proprio spazio di evasione per la mente, un luogo dove immaginare, pensare, creare. Il brand presenta un’ampia gamma di prodotti unici, coniugando la qualità dell’artigianalità italiana all’avanguardia della tecnologia moderna e sfruttando la sostenibilità della filiera locale unita allo studio accurato di soluzioni ergonomiche che garantiscano funzionalità ed estetica.

About IL PRISMA

Il Prisma è una società internazionale di architettura e design, con Dna italiano, che progetta spazi ed esperienze per l’essere umano. La società ha sedi a Londra, Milano, Roma e Lecce, ed è suddivisa in 3 Business Unit: Cityscape, Worksphere e Destination.