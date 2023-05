Takko Fashion apre un nuovo negozio al c.c. Città Fiera di Martignacco  

425 mq dove i clienti e gli appassionati di moda possono trovare tutto ciò che desiderano: capi di qualità al miglior prezzo, nuovi arrivi di tendenza ogni settimana, il miglior basico per l’uso quotidiano, collezioni sport, casual e fashion, moda curvy, intimo e accessori.

Takko Fashion, quality discount di moda apre un nuovo negozio a Martignacco in provincia di Udine presso il centro commerciale Città Fiera il 1° giugno 2023.

Il brand di moda offre tanti capi di qualità al miglior prezzo, nuovi arrivi in linea con i trend di stagione ogni settimana, il miglior basico per l’uso quotidiano, collezioni casual e fashion, collezioni curvy, intimo e accessori per tutta la famiglia.



L’ampio assortimento di indumenti confortevoli, oltre ad essere adatto a tutti, sia grandi che piccini, permette di trovare sempre capi in linea con le tendenze stagionali adatti a tutte le occasioni, gli stili e le tasche senza rinunciare al comfort e alla qualità, fattori chiave per Takko Fashion.

Facendo shopping da Takko Fashion, i clienti non solo indossano meravigliosi look a prezzi interessanti ma vestono anche la responsabilità: il brand, infatti, si impegna con varie organizzazioni e lavora a diverse iniziative per contribuire a un cambiamento sostenibile nel settore tessile.



Per questo, Takko Fashion collabora con la Fair Wear Foundation di cui è uno dei primi firmatari dell’accordo internazionale atto a migliorare la coltivazione del cotone a livello globale attraverso l’iniziativa Better Cotton.

Attività speciali previste in occasione dell’apertura del negozio Takko Fashion di Martignacco

Il team del nuovo negozio presente al centro commerciale Città Fiera non vede l’ora di accogliere i clienti in tre giornate speciali dal 1° al 3 giugno con fantastici sconti e tante sorprese, tra cui una borsa Takko Fashion in regalo*.

I festeggiamenti proseguono sabato il 3 giugno dalle 15:00 alle 19:00 con un grande evento dedicato alle famiglie. Un balloon artist e un trucca-bimbi intratterranno i più piccoli regalando caramelle e palloncini brandizzati, realizzando make-up a tema cartoon e sculture di palloncini divertenti e colorate!

È tutto pronto. Takko Fashion vi aspetta a partire dal 1° giugno nel suo nuovo negozio presso il c.c. Città Fiera di Martignacco in via Antonio Bardelli 4, ingresso Nord 1, piano terra, zona verde.



* Una borsa di tela Takko Fashion in edizione limitata a tutti i clienti Takko VIP o a coloro che si iscriveranno alla Newsletter Takko VIP. Scorte limitate, offerta disponibile fino ad esaurimento merce.

Informazioni su Takko Fashion

Takko Fashion possiede e gestisce quasi 2.000 negozi quality discount di abbigliamento in 17 paesi in tutta Europa. L’azienda offre collezioni di moda di qualità al miglior prezzo. Come membro della Fair Wear Foundation, della Partnership for Sustainable Textiles e in qualità di partner di Better Cotton, Takko Fashion si impegna per condizioni di produzione sostenibili e responsabili e per migliorare l’agricoltura del cotone a livello globale.