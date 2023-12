Nuovi negozi Takko Fashion ad Adria e a San Martino Siccomario

Takko Fashion, marchio di abbigliamento di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia, aprirà il prossimo 14 dicembre due nuovi negozi: ad Adria presso il centro commerciale Le Rondini e a San Martino Siccomario al centro commerciale I Giovi.

Takko Fashion, recentemente premiato come Insegna dell’Anno 2023/24 nella categoria abbigliamento e prodotti per l’infanzia, offre un’ampia gamma di capi di abbigliamento di qualità, alla moda e a prezzi competitivi, con nuovi arrivi ogni settimana in linea con i trend stagionali. L’offerta include capi base per l’uso quotidiano, collezioni casual e di tendenza, collezioni curvy, intimo e accessori per tutta la famiglia. Grazie alla vasta selezione di indumenti confortevoli, adatti a tutte le età, è possibile trovare sempre capi in linea con le tendenze del momento, per tutte le occasioni e per tutti i gusti a prezzi più che competitivi, senza rinunciare al comfort e alla qualità, valori fondamentali per Takko Fashion.

Facendo shopping da Takko Fashion, i clienti non solo indossano meravigliosi look a prezzi interessanti ma vestono anche la responsabilità: il brand, infatti, si impegna con varie organizzazioni e lavora a diverse iniziative per contribuire a un cambiamento sostenibile nel settore tessile. Per questo, Takko Fashion collabora con la Fair Wear Foundation di cui è uno dei primi firmatari dell’accordo internazionale atto a migliorare la coltivazione del cotone a livello globale attraverso l’iniziativa Better Cotton.

Attività speciali previste in occasione delle aperture dei nuovi negozi

Tre giornate speciali a partire dal 14 Dicembre: ci sarà una fantastica promozione fino al 15 dicembre e una borsa di tela Takko Fashion in regalo* per chi andrà a scoprire i nuovi negozi Takko Fashion presso il centro commerciale Le Rondini e il centro commerciale I Giovi.

I festeggiamenti proseguono sabato 16 Dicembre dalle 15:00 alle 19:00 con un grande evento dedicato alle famiglie: un balloon artist e un trucca-bimbi intratterranno i più piccoli regalando caramelle brandizzate e palloncini, realizzando make-up a tema cartoon e sculture di palloncini colorate!