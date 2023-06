Situata a Pune, in India, la boutique di 84 mq progettata da Shilpa Agarwal di Kefi Design Studio unisce la materialità degli oggetti e una tavolozza di colori minimale per creare un’esperienza sensoriale intima.

Ispirata dal processo di autoriflessione, la boutique Raslila presenta molteplici trame che includono pannelli scanalati e specchi che, con i loro accenti dorati dominano le pareti interne e esaltano le splendide finiture dei preziosi capi di abbigliamento.

Il pavimento in terrazzo nelle tonalità del bianco, grigio, marrone e verde, ricopre la maggior parte della boutique compresi i camerini, in colori abbinati per aggiungere un tocco più morbido allo spazio.

L’illuminazione della boutique è elegantemente celata dietro un controsoffitto a griglia che crea un aspetto contemporaneo e modernista aggiungendo anche una qualità materica contrastante.

Le collezioni prêt-à-porter di Raslila sono esposte su appendiabiti dorati posti davanti alle finestre, mentre gli accessori sono posizionati sui lati.

La struttura ad arco al centro dello spazio, interamente rivestita di pannelli bianchi scanalati e illuminata con strisce neon, ospita una serie di manichini che mettono in evidenza l’esclusiva collezione di abbigliamento; mentre la linea casual e Heavy Lehengas (i tradizionali abiti da cerimonia indiani) sono esposti lungo le pareti, appesi a fluttuanti aste orizzontali in acciaio dorato che contribuiscono a separare visivamente lo spazio posteriore chiuso da ante scorrevoli in vetro marrone.

La luminosità dello spazio, lo stile contemporaneo degli arredi e le finiture dorate fanno sì che i prodotti siano sempre al centro dell’attenzione. La facciata del negozio, immersa nel verde e con ampie vetrine incorniciate da pannelli scanalati e segnaletica con finitura dorata, è in perfetta armonia con gli interni.

Location Pune, India

Area 84 sqm

Design Firm Kefi Design Studio

Designer Shilpa Agarwal

Photos courtesy The Kuber

