Portare il cielo stellato di New York sulla terra: con la collezione di lampade Constellation, Lasvit e David Rockwell creano storie universali.

Il luccicante cielo notturno di New York City e il paesaggio celestiale raffigurato nell’iconico murale sul soffitto del Grand Central Terminal hanno ispirato il pluripremiato architetto David Rockwell a creare una nuova collezione di illuminazione per Lasvit.

La serie Constellation è composta da sei pezzi di design che rappresentano Ursa Minor, Cassiopeia, Tri Star, Polaris e Gemini.

Ogni elemento della serie Constellation prende il nome da una costellazione riconoscibile e incorpora punti luce a cupola di vetro collegati da una struttura metallica, proprio come una carta stellare.



I pezzi iconici della collezione, le lampade Cassiopeia e Ursa Minor, si espandono orizzontalmente, abbracciando il soffitto e creando un’eleganza senza tempo. Cassiopeia presenta cinque cupole circolari di vetro illuminate che imitano la caratteristica formazione a “W”, mentre Ursa Minor è una lampada da soffitto composta da sette cupole di vetro illuminate.

La lampada da terra Polaris, che si attiva con un tocco, emana una forza elegante che evoca l’omonima stella polare, punto di riferimento fondamentale nella navigazione. La singolare sorgente luminosa sferica è incastonata nella parte superiore dello stelo e irradia luce su due lati. La base rotonda è in metallo nero lucido. La lampada da terra brilla con la stessa intensità a 360 gradi, dando l’impressione che la luce sia sospesa nello spazio.



Allo stesso modo, la lampada da tavolo Gemini si attiva con un semplice gesto ed è una versione in scala ridotta della lampada da terra. Il nome Gemini si riferisce alla lampada da tavolo gemella di Polaris, come se fossero nate per completarsi a vicenda.

Completano la collezione stellare le applique Tri Star e Cassiopeia. L’applique Tri Star ricorda la Cintura di Orione, caratterizzata dalle tre sorgenti luminose di vetro in diverse dimensioni, collegate da elementi in metallo. Oltre ad essere montata a soffitto, la costellazione di Cassiopeia è anche raffigurata come una grande applique scultorea con una forte presenza sulla parete, come un’opera d’arte.

Il pluripremiato architetto David Rockwell, fondatore e presidente del Gruppo Rockwell, commenta così la collezione: “Avendo lavorato con Lasvit in alcuni dei nostri progetti di ospitalità più innovativi, siamo entrati in questa partnership già ben consapevoli della loro impareggiabile tecnica e attenzione ai dettagli.

Ma ciò che ha definito questa collaborazione per me, è stata la pura passione che il team di esperti mette nel proprio lavoro e la gioia di dare vita ad un oggetto, che abbiamo condiviso in ogni fase del processo. Penso che l’entusiasmo sia evidente in ogni pezzo di questa collezione, che è stata ispirata da uno dei miei punti di riferimento preferiti di New York: il murale celeste al Grand Central Terminal. Ogni apparecchio di illuminazione ha una duplice funzione: abbagliare l’occhio come punto focale e unificare qualsiasi ambiente in cui è collocato.”

Realizzata a mano nei laboratori della Boemia, la collezione Constellation combina l’artigianato tradizionale con un design contemporaneo e una funzionalità di prim’ordine.

Tutti e sei i modelli di lampade presentano un kit di elementi simile, tra cui cupole di vetro e metallo opaco in una scelta di Champagne Gold o Titan Black. La caratteristica cupola di vetro contiene un rivestimento metallico che emette profondità e vivacità anche quando la luce è spenta. Completamente flessibile e modulare nel design, ogni apparecchio a LED è inoltre illuminato o retroilluminato per una maggiore luminosità e dimensionalità per imitare in modo credibile la luminescenza della luce delle stelle. La collezione è stata sviluppata come un sistema di design versatile ed è disponibile anche in configurazioni personalizzate.