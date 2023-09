Casa delle Lampadine presenta il nuovo concept dello spazio di Torino

Casa delle Lampadine, lighting boutique e studio di progettazione illuminotecnica, ha celebrato il nuovo concept dello spazio di Torino in via Gioberti 38.

Con due sedi, una storica nel capoluogo piemontese e, dallo scorso aprile, una nuova location a Milano in via Melzo 12, nel cuore di Porta Venezia, Casa delle Lampadine continua ad affermarsi come punto di riferimento per l’illuminazione d’avanguardia per progetti sartoriali studiati in base alle esigenze di professionisti e clienti privati, sia in Italia che all’estero.

Casa delle Lampadine inaugura il suo nuovo concept allestitivo realizzato con una selezione degli oltre 100 marchi con cui lavora, svelando l’impegno continuo verso l’innovazione nell’ambito dell’illuminazione.

Nel nuovo allestimento sono presenti:

– le novità di Davide Groppi, nella stanza dedicata sono esposte alcune delle novità

presentate ad Euroluce 2023 tra cui Hazard e Aurora;

-le nuove stanze dedicate a Lodes, Tooy, Marset e Olev, marchi di design a cui Casa delle Lampadine ha dedicato uno spazio all’interno dello showroom;

-la nuova esposizione di complementi d’arredo di &Tradition, azienda danese di illuminazione e arredo che fa delle icone del passato la base del design dei classici del futuro. Il filo conduttore che lega i prodotti all’interno del suo catalogo, dalle luci, ai mobili e agli accessori è il legame tra l’artigianalità e il design moderno, tra la tradizione nordica e l’alta qualità;

-la nuova stanza insonorizzata di BuzziSpace, in cui vivere l’experience delle potenzialità dei prodotti fonoassorbenti. BuzziSpace è un’azienda specializzata nella produzione di soluzioni acustiche ad alta efficienza, per la progettazione acustica di uffici, sale riunioni, locali pubblici e abitazioni.