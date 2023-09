Loro Piana: ristrutturata la boutique in via Condotti a Roma

Dopo una significativa ristrutturazione Loro Piana riapre la sua boutique in via dei Condotti 24-25, a Roma. Principale distretto del lusso della Capitale, è un tratto dell’antica via Trinitatis che conduce a Trinità dei Monti.

Per questo motivo la facciata dello stabile, vincolata dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, mantiene la conformazione e i materiali originari, nonché la percezione visiva della fusione cromatica tra il bianco dorato del travertino e il rosso mattone del laterizio del Cinquecento romano, colori iconici della Maison.

Se l’ingresso in boutique fa, dunque, parte della storia di Roma, l’interno –che si articola su quattro livelli– rappresenta la vera essenza di Loro Piana, dall’atmosfera sofisticata ma dinamica.

Il nuovo concept Loro Piana

Il nuovo concept rilegge, infatti, in chiave contemporanea lo stile iconico e senza tempo di Sergio Loro Piana, ideatore dei primi negozi-salotto della Maison, capace di far sentire le persone come a casa.

Gli ambienti, essenziali e luminosi, mettono il prodotto al primo posto, mentre la sensazione di “home away from home” è data dall’uso di colori caldi, materiali naturali e finiture piacevoli al tatto, che richiamano la sensorialità della Maison: i pavimenti in legno di quercia, i tappeti in seta, la tappezzeria e i morbidi imbottiti in cashmere firmati Loro Piana Interiors, i dettagli a “carabottino”, nonché gli arredi dalle forme arrotondate.

Le finiture in pelle, rame, ferro e marmo in breccia medicea, insieme a tocchi nel tradizionale color kummel – quello dei mattoni delle fabbriche di Loro Piana – creano un interessante contrasto con la tavolozza dalle sfumature calde (bianchi, grigi, beige), mettendo in risalto gli accessori e le variazioni cromatiche dei tessuti.

Una shopping experience unica

Per il cliente è un’esperienza unica, che si sviluppa su più piani, collegati da un ascensore e da una scala impreziosita da una lavorazione a stucco sulle pareti, progettata esclusivamente per questa boutique.

Il piano terra si sviluppa in profondità: l’ingresso è composto da una stanza dedicata agli accessori con un focus sul mondo della pelletteria. Senza soluzione di continuità, si passa poi al corner dedicato alle scarpe e alle Collezioni donna. Il primo e il secondo piano sono, invece, riservati all’uomo: il primo ospita l’abbigliamento, il secondo le calzature, tra cui le inimitabili scarpe White Sole, icone della Maison.

Il terzo e ultimo piano della boutique è ad uso esclusivo dei clienti che richiedono tempo dedicato e un’attenzione particolare. Tutta l’area s’ispira a un guardaroba privato: un ambiente intimo, costruito attorno al concetto di Wunderkammer, dove sono esposti i prodotti più esclusivi.

La boutique Loro Piana in via Condotti celebra il savoir-faire della Maison, capace di dar vita a capi e accessori dall’eleganza senza tempo, preziosi nei materiali, unici nei dettagli e innovativi e pratici nelle forme. La quintessenza del lusso. Inoltre, offre un’esperienza di acquisto senza precedenti e racconta la storia di un brand simbolo del made in Italy.

Foto: Loro Piana