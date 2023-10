Forum Retail 2023 ai blocchi di partenza

Dal MODELLO di BUSINESS del FAST FASHION di SHEIN alle STRATEGIE di MATTEL, OLTRE la BARBIE MANIA, per ECCELLERE in un MERCATO che OSCILLA

La 23esima edizione di Forum Retail, evento organizzato da IKN Italy, è ai blocchi di partenza: il 26 ottobre all’Allianz Mi.Co. si riunirà la community del Retail per scoprire quali tecnologie ha scelto Shein per diventare l’ecommerce più diffuso al mondo, come Disquared2 e Camera dei Buyer stanno valutando l’utilizzo di ChatGPT per la formazione, le strategie di Retail Media di Coop e di MediaWorld per creare una relazione diretta con il cliente, i progetti di logistica sostenibile e integrata di Coca Cola e P&G, le potenzialità della Data Culture, con Lavazza, Campari e Philipp Plein per la personalizzazione dei prodotti e servizi e molto altro ….

Nomi di spicco del settore, casi di successo nazionali e internazionali, dati aggiornati dalle fonti più autorevoli, networking e opportunità concrete di business, esperienze innovative e immersive.

Ecco alcuni tra gli oltre 200 protagonisti che porteranno la loro esperienza al Forum Retail 2023:

Andrea Ziella – Amministratore Delegato Mattel Italia;

– Amministratore Delegato Mattel Italia; Manuela Soffientini – Managing Director Electrolux;

– Managing Director Electrolux; Giuliano Cipriani – Direttore Generale Cairo RCS Media

– Direttore Generale Cairo RCS Media Antonio Farini – Group Cio Max Mara Fashion Group

– Group Cio Max Mara Fashion Group Raffaele Nardo – Chief Digital Officer Disquared2

Marco Piantanida – Managing Director Haribo;

– Managing Director Haribo; Gregoire Kaufman – Managing Director CRAI Secom;

– Managing Director CRAI Secom; Anna Corazza – Global Digital Platform Manager Lavazza

– Global Digital Platform Manager Lavazza Massimiliano Montefusco – General Manager RDS

– General Manager RDS Alessandra Grendele – Chief Digital Officer Carrefour Italia;

– Chief Digital Officer Carrefour Italia; Andrea Codurri – VP Brand Partnership Highsnobiety;

– VP Brand Partnership Highsnobiety; Peter Pernot Day – Global Head of Strategy Shein;

– Global Head of Strategy Shein; Francesca Colucci – Loyalty & Marketing Specialist Esselunga

– Loyalty & Marketing Specialist Esselunga Debora Guma – Global CIO De’ Longhi Group;

– Global CIO De’ Longhi Group; Francesca Porta – Director of IT Autogrill Europe;

– Director of IT Autogrill Europe; Francesca Dell’Antoglietta – Marketing Director Retail Italia Essilor Luxottica

Marketing Director Retail Italia Essilor Luxottica Alberto Mazza – General Manager STABILO International;

– General Manager STABILO International; Davide Pezzia – Head of Supply Chain EMEA Gucci;

– Head of Supply Chain EMEA Gucci; Andrea D’Amico – CEO WeRoad;

– CEO WeRoad; Beppe Angiolini – Titolare e Buyer Sugar

– Titolare e Buyer Sugar Ezio De Carlo – Country Leader Production Decathlon Italia

– Country Leader Production Decathlon Italia Mario Gasbarrino – Amministratore Delegato Decò;

– Amministratore Delegato Decò; MircoCerisola – Country Director Too Good To Go;

– Country Director Too Good To Go; Gian Maria Gentile – Direttore Generale EasyCoop.com

“Trend 2023-2024: i dati nel mondo Retail”sarà il tema con cui si aprirà l’evento: Davide Casaleggio, CEO & Partner Casaleggio Associati tratterà di come l’AI impatta sull’utilizzo dell’Ecommerce e le prospettive per il 2024; Silvia Usberti, Quantitative Research Lead Toluna Corporate, presenterà i dati più aggiornati su come l’inflazione incide sulla Life Satisfaction e sul Sentiment di acquisto degli italiani e a livello global; Stefano Cini, Head of Consumer Analytics &Geo Mktg NielsenIQ, tratterà di Retail consumerization, da big data a smart data per la valorizzazione della micro-territorialità.

A seguire casi concreti di identità culturale, capillarità degli store per l’economia circolare, seamlessphygitalexperience e Gen Ai per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi saranno presentati da CEO, Direttori Generali, CIO e Chief Digital InnovationOfficer.

Nuovi modelli di business e retail marketing, Intelligenza Artificiale Generativa, metaverso, Operation&Ecommerce, Customer Experience, CRM, Loyalty&Omnichannel, Personalization, Data & Analytics, Digital Marketing, Social & Influencer, sostenibilità ambientale e sociale, ESG sono i principali temi trattati in occasione di Forum Retail 2023 attraverso i 9 track tematiciparalleli:

Innovation, New Tech & Payments Trend

Operation&Ecommerce

Customer Experience, CRM, Loyalty&Omnichannel

Personalization, Data & Analytics

Retail Media & Digital Marketing

ESG & Retail

Osservatorio Imprenditoria Retail

Approcci Integrati di Data Management per la Trasformazione Digitale – Sessione InvitationOnly a cura di Comarch

Il pranzo degli imprenditori Retail – un’occasione di confronto tra Founder e OwnerInvitationOnly

InvitationOnly CEO – un incontro a porte chiuse rivolto esclusivamente a CEO e Direttori Generali del mondo Retail.

Le migliori innovazioni dall’Italia e dal mondo nel più grande Experience & Networking Hub per la community del Retail da 23 anni!

Experience è una delle keywords di questa nuova edizione dell’evento, a partire dall’Experience Store, lo spazio dedicato all’innovazione, driver principale del nuovo retail: in quest’area, a ingresso libero per tutta la giornata, i partecipanti avranno modo di entrare in contatto con l’eccellenza della tecnologia. Saranno infatti presenti le più importanti soluzioni finalizzate a supportare i punti vendita in modo da rendere customer& shopping experience più fluide, soddisfacenti e coinvolgenti.A partire da Iginio Massari Alta Pasticceria che presenta per la prima volta il progetto “L’ Alta Pasticceria in Realtà Aumentata”: grazie al supporto di visori, i partecipanti potranno entrare nel nuovo spazio digitale del Maestro Massari e scoprirne le funzionalità. L’AI che compone musica in tempo reale in base al tipo di negozio e alla clientela presente è la soluzione che verrà presentata da Purilian, mentre MyMancini aiuta ad indossare la propria storia grazie alla personalizzazione. Lo spazio propone anche le soluzioni tailor made di Partoo volte a migliorare l’e-reputation dell’azienda e aiutarla ad acquisire nuovi clienti e Ditech, il software che migliora le performance nella trasformazione digitale aziendale.

Per vivere al meglio le esperienze offerte sono stati organizzati due tour guidati (alle ore 11,45 e 14,30) condotti da Sara Noggler, Metaverse and Web 3 Advisor, Metaverse Fashion Council.

I 5000 mq dell’area espositiva ospiteranno anche la Time Machine, un vero viaggio nel futuro del Retail a bordo di una Tesla che diventa molto più di una semplice vettura: è una macchina del tempo! Qui l’innovazione e la creatività si fondono per dar vita a un’esperienza unica: è un’esperienza in una dimensione temporale in cui il presente si intreccia con il futuro, un’occasione per esplorare insieme le strade inesplorate del mondo del Retail. Il suo interno lussuoso e futuristico offre il palcoscenico perfetto per interviste esclusive con i massimi esperti che stanno plasmando il Retail e per tutti coloro che hanno un progetto innovativo da raccontare. In questo spazio è possibile vivere un Driving Test Esperienziale a bordo della rivoluzionaria Tesla Model X durante Forum Retail!

Tra le esperienze da vivere, inoltre, lo Startup Gate, il luogo in cui le realtà più giovani ed innovative hanno l’occasione di entrare in contatto con i massimi esponenti del settore e presentare le loro idee, intuizioni e progetti. I pitch delle Startup, che si svolgeranno sul palco davanti a un pubblico selezionato, saranno moderate dal partner d’eccezione Gellify. Saranno presenti con la loro idea innovativa e nella spazio espositivo: Surge, Commerce Layer, Jointly, Up2You, Contents, Athics, IGOODI, KP16, FNDX VC, Utravel, ONLYOFFICE, Smart Business Lab, Coverflex, Alma D & Smart Retail Tool, Tuidi, DBRIDGE.

Le eccellenze del Retail italiano nel momento celebrativo dei Forum Retail Awards!

I lavori si chiuderanno con i Retail Awards che, giunti alla settima edizione, si confermano il momento celebrativo delle eccellenze del retail italiano: saranno premiati i progetti che riflettono la volontà delle aziende del settore di affermare crescita, innovazione digitale e performance d’impresa, anche in questo periodo di emergenza globale. La Giuria, composta da 30 tra i massimi esperti del mondo Retail, premieranno i progetti migliori delle 9 categorie e il Best Retailer 2023.

Forum Retail, che attende 3000 partecipanti e coinvolge 200 Speaker,è patrocinato dal Comune di Milano, Assintel, CIOCLUB Italia, CBI Camera Buyer Italia, CNCC Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Histories. L’evento vede la partecipazione di Retail Institute come Premium Retail Partner ed RDS come Official Radio. Tra i partner si segnalano le seguenti associazioni e fondazioni: AICEO – Associazione Italiana CEO, Confimprese, EBAS e-business association, UNA – Aziende della Comunicazione Unite, Winning Women Institute e Fondazione Telethon.

L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumretail