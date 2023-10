Live Fast Die Young apre a Berlino-Charlottenburg con un nuovo concept

Conosciuto per il suo streetwear contemporaneo, il brand tedesco Live Fast Die Young apre con il format Retail&Coffee Bar un nuovo negozio nella capitale tedesca.

Il flagship store si trova in Schlüterstraße 45, in un edifico dallo stile Art Noveau ed è, a oggi, il più grande del brand.

Progettato dal team dello studio Schwitzke&Partner, guidato da Tina Jokisch, il nuovo spazio LFDY combina perfettamente la freschezza dello streetwear alle caratteristiche dell’edificio che lo ospita.

Il brand con sede a Düsseldorf, negli oltre 230 metri quadri di superficie offre ai suoi clienti, con la solita disinvoltura che lo contraddistingue, la prima esperienza del caffè LFDY: uno spazio dedicato, che vede al centro un grande banco bar in marmo verde di tre metri dove, non solo è possibile degustare varie specialità di caffè, bevande e limonate fatte in casa, ma anche scoprire la nuova collezione ‘LFDY coffee”, composta da tazze, magliette e cappellini.

“Berlino vive di cambiamento, tutto è sempre in movimento, così come LFDY”, afferma Riccardo Ballarino, Director Sourcing & Creative. “Volevamo dare nuovi impulsi a Berlino e non solo sviluppare il nostro brand. Per questo avevamo bisogno di più spazio e di un nuovo concept. Il Kudamm, (la via dello shopping più popolare di Berlino ndr.) dove eravamo presenti con il nostro precedente negozio, secondo noi ha perso molta della sua attrattiva, motivo per cui abbiamo deciso di aprire il più grande negozio LFDY, fino ad oggi, in Schlüterstraße. Dopo 10 anni di storia, con il Caffè LFDY integrato, veicoliamo l’immagine del nostro brand in un’area che va oltre lo streetwear e gli accessori. E questo è per noi un passo importante“.

La modernità urbana nel nuovo spazio di Berlino

Come per gli altri store del brand l’interior design è stato affidato agli architetti di Schwitzke & Partner. “Siamo stati lieti di impegnarci nuovamente con LFDY. Da Colonia ad Amburgo ad Amsterdam, ognuno dei negozi progettati ha la propria distinta identità”, afferma Tina Jokisch di Schwitzke & Partner. “Come nessun’altra città, Berlino rappresenta il contrasto tra modernità e storia, che si riflette anche nel progetto di questo spazio commerciale”.

Soffitti stuccati alti cinque metri e un banco cassa rivestito in acciaio inossidabile nella zona d’ingresso, costituiscono per il cliente il preludio ad un’esperienza unica e ricca di contrasti.

Un’ampia scalinata introduce all’area di vendita dove, un’antica e grande porta a doppia anta, conduce ad uno spazio di forma rettangolare in cui sono stati preservati il precedente pavimento in parquet e le pareti rivestite da pannelli con profili in legno. Qui trova posto il tipico sistema di armadio utilizzato in tutti gli store LFDY che, con una lunghezza di 11 metri e 186 estensioni, è il più grande realizzato fino a ora.

Schwitzke&Partner hanno implementato un concetto di design espressivo che rompe con le convenzioni e gioca con gli opposti: elementi espositivi realizzati in acciaio inossidabile, in contrasto al legno e piastrelle esagonali con bordo verde che formano la scritta “con noi o contro di noi”, a personalizzare i pavimenti.

Nel flagship di Berlino, LFDY mostra tutte le sfaccettature del suo approccio olistico, che possono essere percepite attraverso i mobili di design: come le sedie curve THONET e un lettino Barcelona di Mies van der Rohe. Opere di grande formato dei fotografi Paul Hutchinson e Tobias Zielony e un’immagine speculare dell’artista Astrid Klein completano la composizione degli interni.

Photos courtesy Carolin Ludwig

