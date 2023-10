Q Flagship Store Astor Martin, New York

La nuova sede porta per la prima volta in Nord America Q by Aston Martin, ovvero il più completo, ricercato e sofisticato servizio di personalizzazione lussuosa al mondo.

La location, unica nel suo genere, rappresenta un pilastro fondamentale della strategia del marchio e dell’esperienza cliente di Aston Martin, che si impegna a fornire a tutti i suoi clienti gli strumenti necessari per ogni esigenza nel campo di creazione della propria personale vettura.

Sviluppato in collaborazione con il famoso designer di AZA Design Alexander Zilberman, il flagship Q New York è stato meticolosamente studiato per trasportare i visitatori nell’affascinante regno del marchio.

L’impressionante portafoglio clienti che include progetti per luxury brand del livello di Versace, Micheal Kors, Equinox, Victoria’s Secret, Soho Hotel ed altri, testimonia le capacità di Alexander Zilberman di creare esperienze senza pari all’interno di spazi retail.

I visitatori del flagship di Park Avenue vengono accolti da un’installazione mozzafiato chiamata “Champagne Frame” che contribuisce a rendere unica la location e immerge gli spettatori nell’emozionante mondo Aston Martin.

Creata con una delle più grandi lastre di vetro mai installate in un edificio di New York, l’imponente cornice della vetrina introduce i modelli più iconici di Aston Martin – illuminati con cura da un impressionante lampadario composto da 2.100 lampadine che si estende per 40 metri.

Il design del flagship è impreziosito dall’uso di piastrelle a mosaico disegnate appositamente, tavoli ed una elegante selezione di elementi di arredo.

Una delle principali attività che sarà possibile provare nello store Q New York è l’infinita serie di configurazioni digitali e fisiche delle auto. I clienti possono partecipare, infatti, ad un appuntamento in cui potranno visualizzare la loro Aston Martin personalizzata attraverso un enorme LED wall di 10,5 metri per 3,5 metri, in grado di offrire in dimensioni reali una visione ad altissima definizione .

Utilizzando la tecnologia Near-Field Communication (NFC), sarà possibile scegliere colori e finiture del veicolo e visualizzarsi in tempo reale sul grande schermo.

Inoltre, Q New York permette la comunicazione in tempo reale con i rinomati designer di Aston Martin e il team Q by Aston Martin attraverso un collegamento video in diretta con lo studio di design del marchio a Gaydon, nel Regno Unito.

Photo courtesy Aston Martin



by