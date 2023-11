Un Natale magico e glamour al Fondaco dei Tedeschi

Il Natale è alle porte, e il Fondaco dei Tedeschi, affascinante luxury mall nel cuore di Venezia a pochi passi dal Ponte di Rialto, è pronto a vivere il momento più magico dell’anno con una serie di iniziative coinvolgenti, in un’atmosfera glamour e festosa.

Il Natale è servito!,

Nel vero senso della parola: tra cloche e vassoi ricchi di delizie i visitatori troveranno un mondo nuovo e goloso dove moda, accessori, bellezza, design e gioielli si fondono in una sinfonia di gelatine, cioccolato e candy cane: il Fondaco dei Tedeschi si trasforma in una fabbrica incantata, nella quale vivere un’esperienza unica che va oltre lo shopping e trasforma ogni istante in un’inaspettata portata di idee regalo, prelibatezze ed emozioni, per un Natale tutto da gustare.

Non solo la moda più attuale, il design più affascinante e le squisite proposte della food hall, ma anche il meglio del beauty, con la galleria delle fragranze ricca di speciali confezioni natalizie.

E l’entusiasmo delle feste si amplifica al momento fatidico del confezionamento del pacco regalo: fino al 31 dicembre sarà disponibile presso il Fondaco dei Tedeschi il servizio di Gift Wrapping: in una fiabesca e scenografica postazione dedicata, sarà possibile affidarsi alla creatività dei gift artist che creeranno lussuosi e fantasiosi pacchetti regalo, per stupire e per far assaporare ad ogni acquisto la meraviglia di chi il regalo lo riceverà in una veste originale, lussuosa e inaspettata.

Dal 17 novembre al 4 gennaio: Ape Piaggio SECRID

Un’esplosione di creatività e stile con SECRID e l’installazione dell’Ape Piaggio nella magica Corte natalizia del Fondaco dei Tedeschi: un nuovo pop-up mobile dove poter esplorare la gamma esclusiva di accessori del brand. Non solo: nelle giornate dell’8, 9, 10, 16 e 17 dicembre il graffit artist italiano Cento Canesio sarà presente per personalizzare gratuitamente gli acquisti SECRID, con il suo stile unico e originale.

25-26 novembre: ACQUA DI PARMA – The art of gifting

Il meraviglioso mondo delle fragranze Acqua di Parma si svela nella collezione Natale. Gli esperti del Fondaco dei Tedeschi guideranno gli ospiti in un percorso olfattivo che aiuterà a scegliere la fragranza più adatta alla personalità, da regalare o regalarsi in un Natale profumatissimo.

2-3 dicembre: DERMALOGICA – Skincare Routine

Da Dermalogica i consigli personalizzati per una skincare routine adatta alle esigenze specifiche di ogni tipo di pelle. Una consulenza per identificare un vero e proprio allenamento fatto su misura, per ottenere un incarnato perfetto e luminoso in vista delle festività.

7-8-9 dicembre: DIOR – Il trucco per le festività

I make-up artist del Fondaco dei Tedeschi suggeriranno il look ideale, per immergersi con stile nel clima Natalizio: uno speciale trucco Dior studiato in base al proprio viso e alla propria personalità, per vivere un Natale di assoluta bellezza.

16 dicembre ore 16.30: MURANO BULB by MARCANTONIO – Meet & Greet con l’artista

Marcantonio Raimondi Malerba, un designer di fama con una passione per l’artigianato italiano, ha creato per Multiforme il progetto Murano Bulb, oggetti di design che rievocano la forma iconica del bulbo della lampadina classica in chiave inedita e, come un gioiello, fanno dei riflessi e colori la loro peculiarità. Il corpo in vetro soffiato è decorato con forme evocative ed originali della tradizione artigianale Muranese, facendo di ognuna delle Murano Bulbs un pezzo unico ed irripetibile. La memoria artistica e artigianale è il fulcro del progetto che celebra la storicità e l’iconicità della luce. Marcantonio sarà l’ospite speciale di un pomeriggio di conversazioni coinvolgenti sulla progettazione italiana tradizionale, i segreti dietro le sue creazioni preferite e le storie dietro ogni pezzo.

16-17 dicembre: DAVINES Quick Styling Sessions – Appuntamento con la bellezza sostenibile.

Una bellezza a tutto tondo non può prescindere dalla cura del capello e dell’hairstyle. Andrea Reiss, hairstylist e formatore di Davines, sarà a disposizione per una consulenza personalizzata. Si potrà così individuare l’haircare routine sostenibile e su misura, per donare forza e bellezza ai capelli. Non solo, grazie alla tecnica del face-framing, sarà possibile capire quali tagli, forme o acconciature possono valorizzare al meglio i lineamenti del viso. L’esperienza, se si vuole, si potrà concludere con uno styling veloce per prepararsi a brillare durante le festività.

22-23 e 29-30 dicembre 2023 OVERSKIN by Veralab – festeggia con i make-up look iconici!

I make-up di Overskin by Veralab realizzati in esclusiva per il Fondaco dei Tedeschi, da scoprire con la guida della make up specialist, che svelerà i segreti di un Natale scintillante in stile Veralab.

Il Natale è servito! Al Fondaco dei Tedeschi, un’esperienza glamour e gioiosa assolutamente da non perdere.