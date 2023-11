Valextra apre il suo primo flagship store a Parigi

Valextra sceglie rue Saint-Honoré, la prestigiosa via dello shopping di lusso a Parigi, per aprire il suo primo flagship store nella capitale francese. Il design è concepito come un connubio tra l’eleganza dell’architettura parigina e l’ingegneria distintiva della rinomata griffe milanese, specializzata in borse di alta gamma.

“L’inconfondibile spirito milanese di Valextra e la squisitezza del lusso parigino si incontrano nel nostro nuovo flagship di rue Saint-Honoré, rivelando una sinergia accattivante e complementare. Sin dalla nascita di Valextra nel 1937, ci siamo sempre posizionati in luoghi che ci permettono di osservare in prima persona i movimenti e i gesti della vita quotidiana così da progettare le borse e gli articoli di pelletteria più intuitivi e desiderabili”, dichiara Xavier Rougeaux, CEO di Valextra. “Il nostro nuovo flagship di Parigi ci consente di continuare con questo approccio autentico, offrendoci l’eccellente opportunità di dialogare con il nuovo ambiente e di immergerci completamente nel cuore della vibrante enclave del lusso della città”.

Un concept ispirato agli eleganti appartamenti milanesi

La boutique, circondata da marmo verde italiano con vetrine a tutta altezza e rivestimenti tradizionali in legno, accoglie i visitatori in un ambiente caldo e raffinato, ispirato agli eleganti appartamenti milanesi. In vetrina, l’opera d’arte “Inclusioni B” dell’architetto e designer italiano Andrea Branzi dà il benvenuto ai visitatori, enfatizzando il profondo legame tra Valextra e il mondo del design.

In occasione dell’apertura, la griffe ha ideato una versione esclusiva della borsa Iside in un elegante tono Chocolate Brown, realizzata per la prima volta con pregiata pelle di vitello Palmellato e finemente rifinita a mano. Inoltre, l’artista tessile francese Sandrine Torredemer di @LaFilature ha creato un ricamo raffinato raffigurante silhouette milanesi e parigine per la chiusura rettangolare di due esemplari di borse Iside, dando vita a una collezione in edizione limitata appositamente concepita per questa occasione.

Foto: Michel Figuet