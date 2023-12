1831 Studio, la selezione colori di Boero per i progettisti d’interni

Boero, punto di riferimento nel mondo dell’architettura in tema di colore, propone un nuovo strumento a supporto di professionisti, architetti ed interior designer:

La cartella 1831 STUDIO, una selezione snella ed elegante del sistema colore 1831-il colore italiano dedicato alla decorazione d’interni.

Dalla collezione originale, che raccoglie 1391 sfumature organizzate in una mazzetta dalla struttura chiara e intuitiva, sono stati scelti i 120 colori tra i più apprezzati nei progetti contemporanei di arredamento.

La cartella è articolata in 5 pagine, ad ognuna corrisponde una raccolta di colori, catalogati i in base alla loro saturazione, riprendendo il concept del sistema. Questo accorgimento consente di scegliere un colore in base alla sua intensità ed è stato pensato al fine di stimolare ed ispirare al meglio i professionisti. Abbiamo così le seguenti selezioni: GRIGI, NEUTRI, MEDI, ACCESI, CHIARI e BIANCHI CROMATICI.

Per ognuna di esse sono stati proposti colori provenienti da 8 diversi PIANI DI TINTA tratti dai 32 presenti nella mazzetta. Sviluppati su 3 diversi gradi di CHIAREZZA offrono sia colori dai toni caldi, disposti nella parte superiore della cartella, sia colori dai toni freddi, individuabili nella parte inferiore della stessa.

La selezione non presenta soltanto colori chiari o desaturati ma offre anche un panorama di colori forti che ben si abbinano con stili freschi e d’ultima generazione.

I codici colore della cartella riprendono quelli della mazzetta; ad essi sono stati aggiunti dei nomi evocativi, per una più facile memorizzazione del colore prescelto.

Ma c’è di più: oltre ai colori, la cartella 1831-Studio propone 6 diverse tipologie di abbinamento (abbinamento a chiaroscuro, abbinamento armonico, abbinamento di complementari, abbinamento con i grigi, con i chiari e con i bianchi cromatici.): si tratta di abbinamenti cromatici semplici ed efficaci, che consentono alla cartella di essere utilizzata come potente alleato nell’ambito dell’interior design.

Il visual, distintivo della collezione, è stato realizzato in collaborazione con i giovani talenti di IED – Istituto Europeo di Design che hanno ideato l’iconico sole rosso di Boero, lavorando sui temi chiave del manifesto di marca dell’Azienda: la luce, il colore e l’italianità.

Come specificato nello strumento, tutti i colori della cartella, così come dell’intera collezione, sono realizzabili con le pitture per interni e gli smalti della gamma Boero e sono idonei per la decorazione delle superfici murali interne in genere e per supporti in ferro e legno.