Serafini presenta il sistema di scaffalature Polytop®

Con il lancio del sistema brevettato Polytop®, l’azienda tedesca Serafini rafforza la sua posizione nel settore dell’arredamento per negozi e offre ai suoi clienti molteplici possibilità nella progettazione di punti vendita.

Il sistema di scaffalature Polytop® consente in modo flessibile ed elegante di creare una esposizione del prodotto unica e personalizzata. È composto da vari elementi base che possono essere combinati per realizzare mensole di diverse dimensioni.

Lo scaffale Polytop® si distingue per il suo sistema brevettato a incastro che rende estremamente semplice sia il montaggio che la spedizione.

L’elegante design permette di creare layout eleganti e luminosi che facilitano la visualizzazione dei prodotti esposti.

Polytop® è disponibile in vari colori, finiture e accessori per l’illuminazione è può essere utilizzato per l’allestimento di negozi, biblioteche, uffici e showroom.

Serafini realizza soluzioni interne creative per spazi commerciali, che vanno dai concetti personalizzati alla produzione in serie. L’azienda con sede a Iserlohn, in Germania, opera a livello internazionale ed è un partner prezioso per qualsiasi azienda in espansione.

