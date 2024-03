Augusto Contract: nuove realizzazioni nel settore Hotellerie

Combo Milano, Combo Venezia, Combo Torino e Orsolina28 sono le nuove realizzazioni nel settore Hotellerie firmate Augusto Contract.

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione e il settore hotellerie, annovera nell’eclettico portfolio 4 recenti realizzazioni esclusive, avendo firmato gli arredi di Combo Milano, Combo Torino, Combo Venezia e di Orsolina28, sede di una fondazione no profit con vocazione artistica locata a Moncalvo.

Le 4 realizzazioni, eclettiche nelle funzioni e nella forma, sono accumunate dal desiderio di recuperare edifici storici e di dare loro nuova vita rispettandone la natura originale, ma reinterpretandola attraverso uno sguardo cosmopolita e moderno. L’attenzione al dettaglio è assoluta, gli interventi sono stati gestiti in un’ottica di recupero e attenzione alla sostenibilità, garantita attraverso il riutilizzo di materiali come ad esempio i caratteristici pannelli metallici dei vecchi ascensori utilizzati nei frontali dei banchi.

COMBO MILANO

Situato sul Naviglio Grande, Combo Milano nasce tra le mura di una tipica casa di ringhiera milanese con l’intento di collocarsi come un “social network fisico”. La struttura, per la quale Augusto Contract ha realizzato gli arredi di cucina, bar e ristorante, si articola al piano terra attraverso gli spazi della serra, della radio interna e dei cortili e si pone come luogo di business, perfetto per incontri di lavoro e riunioni, ma anche come ambiente di scambio e condivisione nel quale l’arte e gli artisti hanno numerose occasioni per esprimersi.



La consolidata expertise nella realizzazione di progetti tailor-made ha permesso al general contractor Augusto Contract di dare vita ad ambienti confortevoli in cui la palette di nuance neutre è rallegrata da vivaci accenni di colore. In particolare spiccano i banchi di mescita del ristorante realizzati grazie al recupero dei caratteristici pannelli di vecchi ascensori e grandi tavoli dallo stile industrial realizzati appositamente per lo spazio.

COMBO VENEZIA

Negli spazi dell’ex convento dei Crociferi di Venezia, edificio storico di grande valore artistico, sorge Combo Venezia, un punto di riferimento per veneziani, viaggiatori, studenti e chiunque voglia rilassarsi, ristorarsi e condividere momenti in uno spazio che fonde mirabilmente tradizione e modernità. La struttura di questo particolare ostello di alta gamma comprende, oltre alle camere e agli appartamenti, un bàcaro – caratteristica piccola osteria veneziana-, un bar in stile contemporaneo e un delizioso ristorante dal gusto internazionale per i quali Augusto Contract, in un’ottica di personalizzazione a 360°, ha realizzato anche arredi custom.



In questi ambienti dall’atmosfera suggestiva spiccano così, tra gli storici archi in pietra, i moderni banconi di mescita tailor-made realizzati con pannelli recuperati da vecchi ascensori. I divani custom made dal design contemporaneo, situati nel chiostro “Corte degli Aranci” attorno al quale si articolano gli spazi, accolgono i visitatori e invitano a trascorrere la giornata nell’eclettica location.

COMBO TORINO

Nel cuore di una delle città più sofisticate e dinamiche d’Italia a soli pochi passi dal più grande mercato d’Europa, quello di Porta Palazzo, sorge imponente Combo Torino, in Corso Regina Margherita, negli spazi dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco. Il complesso, che risale al 1883, abbandonato da più di 20 anni, è stato riprogettato grazie al lavoro dell’architetto Ole Sondresen e dell’interior designer Helga Faletti con un intervento di recupero accurato e consapevole.

Tutti gli arredi sono stati realizzati su misura da Augusto Contract sulla base di progetti che hanno inteso recuperare antiche lavorazioni adattandole ad una esigenza contemporanea. Un lavoro iniziato con l’attenta selezione di materiali nobili da modellare per creare un arredo che, grazie al concetto di “adaptive reuse” e a una sensibilità attenta alla riduzione dell’impatto ambientale, ricrea negli spazi quello che Combo è nelle idee: un luogo connesso al territorio circostante.

Augusto Contract si è occupato dell’intera realizzazione degli arredi delle aree comuni al piano terra, inclusa la reception ottenuta tramite lavorazioni di lamiera zincata, oltre che degli spazi di ristorazione, fra cui anche lo spazio cucina ai piani camere per utilizzo degli ospiti per un totale di 2500 mq tra interno ed esterno.

Più in particolare, l’intervento ha dato vita ad un salotto oversize in cui sentirsi sempre a casa, con arredi dalla distintiva estetica post-industriale in cui si incontrano energie multietniche ed identità locale. Nell’area eventi il grande tavolo per studio o lavoro, realizzato su misura dal general contractor, è protagonista dell’ambiente. Il piano è amovibile e ricopre un banco adibito alla conservazione di cibo per un servizio catering sia a caldo che a freddo.

Al centro della sala risalta il booth della radio, sempre on-air e on-line, punto d’incontro tra artisti e musicisti locali ed internazionali. L’ambiente è caratterizzato da arredamenti unici – tutti a firma Augusto Contract – tra cui spiccano i grandi tavoli comuni in legno italiano massello.

Sempre al piano terra, la reception a forma di sylos realizzata anch’essa dal general contractor, che ricorda gli accumulatori dell’acqua, e le postazioni di self check-in, inserite su lunghi pali, raccontano al pubblico la storia dell’ex-caserma.

Augusto Contract, forte di una profonda esperienza nella realizzazione di locali eclettici in settori di diversa natura ha dato vita ad arredi su misura interpretandone le diverse esigenze estetiche e tecniche. Il ristorante è caratterizzato da ampi ambienti luminosi e da una palette neutra abbinata a texture materiche, mentre il bar – di dimensioni più ridotte -, richiama l’estetica degli antichi bar torinesi di quartiere con pareti rosse e il caratteristico bancone tailor-made in legno invecchiato e marmo.

ORSOLINA28

Cascina Orsolina è un vero e proprio villaggio aperto ed invitante che nasce all’interno dell’edificio ottocentesco in cui un tempo vivevano le monache Orsoline e da cui prende il nome. Quest’oasi di pace nel suggestivo scenario delle colline di Moncalvo è composto da un vigneto, una serra tropicale, un grande bosco e l’orto biologico da 5000 metri che la mattina detta il menù del ristorante nella grande serra dei limoni, per il quale Augusto Contract ha realizzato i suggestivi arredi.

Molteplici sono gli elementi a firma Augusto Contract, tra cui i grandi tavoli custom pieghevoli in due modalità, protagonisti dei luminosi spazi, ed i mobili di servizio del ristorante, tra cui spiccano le cappe rivestite e i grandi top in gres delle cucine nelle isole centrali.