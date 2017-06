HI-MACS® per l’elegante centro estetico Vanitas Espai di Barcellona.

Creare un ambiente minimal, elegante e accogliente: questo l’obiettivo dello studio di interior design Cm2 Disseny, chiamato a rinnovare l’immagine del centro estetico Vanitas Espai di Barcellona.

La scelta è ricaduta sulla pietra acrilica HI-MACS®, che si è armonizzata alla perfezione con lo spazio.

Vanitas Espai si trova nel cuore dell’Eixample, una delle più importanti zone commerciali di Barcellona. Il centro è stato riaperto nel 2017, dopo una scrupolosa ristrutturazione portata avanti dalle interior designer Cristina Caballero e Clara Lleal, dello studio Cm2 Disseny.



Per dar vita al progetto, le designer avevano bisogno di un materiale versatile, elegante, dalle eccellenti proprietà igieniche e che allo stesso tempo si armonizzasse con le altre finiture, tra cui il ferro, il legno e gli azulejos del designer Marcel Wanders, prodotti da ceramiche Bardelli. La scelta è ricaduta su HI-MACS® nella tonalità Alpine White, per un risultato elegante e confortevole, familiare e accogliente per gli ospiti.

Il centro si distingue per il suo carattere scenografico, dominato da un grande specchio illuminato a LED. Come spiegano le designer, poi, “sono state allestite delle tende bianche nella parte posteriore, per enfatizzare ancora di più l’effetto scenografico, come a richiamare un palcoscenico”.



Lo spazio è stato suddiviso in cinque sezioni, reception, manicure e pedicure, lavaggio, coiffeur e cabine private per i trattamenti, tra loro fluidamente connesse da un pavimento in legno naturale, originale del locale, dal grande calore.

La combinazione dei materiali ha giocato un ruolo fondamentale nella riqualificazione di questo spazio. Grazie alla sua superficie omogenea, senza giunzioni visibili, e alle sue eccellenti proprietà igieniche, la pietra acrilica HI-MACS® è stata in grado di adattarsi alle esigenze e di soddisfare le richieste di Vanitas Espai di Barcellona.

Progetto: Vanitas Espai, Barcellona, Spagna

Cliente: Vanitas Espai. Centro estetico

Designer: Cm2 Disseny www.cm2disseny.com – Cristina Caballero e Clara Lleal

Fornitore di HI-MACS®: Gabarró Hermanos

Materiale: HI-MACS® Alpine White S028 12 mm www.himacs.eu

Azulejos: Ceramica Bardelli con design di Marcel Wanders

Complementi su misura: progettata da Cm2 Disseny e realizzata da Ideas & Ambientes

Trasformatore di HI-MACS®: Ideas & Ambientes

Complementi: divano modello Regento Bench di Crearte Collections

Phots courtesy © Felipe Mena