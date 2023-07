La progettazione di spazi dedicati al settore Ho.Re.Ca. richiede materiali di qualità ed elevati livelli d’igiene.

Superfici idonee non solo per il trattamento di alimenti e bevande, ma anche per un uso quotidiano intenso e di alto passaggio. Per questo HIMACS è al fianco di designer e architetti impegnati nella realizzazione di hotel, bar, shop, ristoranti, café e molto altro… Questo Solid Surface, infatti, soddisfa le richieste più esigenti e assicura un’infinita possibilità di design e finiture.

Bar The Paradise Now – Düsseldorf.

Design: Moritz von Schrötter, Charles Bals, Walid El Sheikh

Materiale: HIMACS “Ispani”, “Arctic White” e “Black”

Photo: © Rainer Rehfeld Fotografie

HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. è un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate.

Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici.

HIMACS è composto da acrilico, minerali naturali e pigmenti che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.

HIMACS si presta ad infinite applicazioni su superfici e rivestimenti ed è una vera e propria fonte di ispirazione per le menti creative di tutto il mondo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David Chipperfield, tra gli altri, hanno realizzato progetti straordinari con HIMACS.

Resort Les Olivades, Marrakech

Architetto: Gérard Iffrig

Materiale: HIMACS S028 Alpine White

Photo: ©Creativefriends

Sempre al passo con l’innovazione, LX Hausys ha recentemente presentato due nuovi prodotti.

Il primo è HIMACS Ultra-Thermoforming, una formula innovativa che oltrepassa i limiti della modellatura del solid surface a un livello completamente nuovo con il 30% di proprietà termoplastiche in più: la più grande innovazione nella storia del Solid Surface sin dalla sua nascita nel 1967.

Il secondo, HIMACS Intense Ultra, combina invece il meglio dei due mondi: Intense Colour Technology e Ultra-Thermoforming. HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità, presenta una speciale translucenza se esposta alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato.

HIMACS è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HIMACS rispetto alle altre pietre acriliche, creando un composto più compatto e dalla struttura ancora più omogenea, robusta e durevole, dotata di un maggior grado di resistenza e una miglior plasmabilità termoplastica.

Briscola – Pizza Society, Milano

Progetto: Studio Novembre

Photo: ©Jacopo Spilimbergo

Da un punto di vista igienico, HIMACS non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da pulire, da mantenere e riparare.

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HIMACS in materia di ambiente, igiene e resistenza al fuoco. – è il primo materiale Solid Surface sul mercato ad aver ottenuto la Certificazione ETA (European Technical Approval) per le facciate esterne – nella tonalità Alpine White S728. HIMACS offre una garanzia di 15 anni, la più lunga sul mercato, per i prodotti realizzati e distribuiti da un membro della rete di produttori e distributori autorizzati Quality Club HIMACS.