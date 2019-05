Sembra cemento, ma è HI-MACS®! La pietra acrilica trasforma lo store GRID.

Per allestire gli spazi commerciali il solid surface HI-MACS® è senza dubbio il materiale ideale. Non sorprende dunque che GRID, tra i più rinomati franchising di moda in Romania, abbia scelto HI-MACS® per un nuovo store urban di grande tendenza.

Questo concept, sviluppato dal Various Brands Network e progettato dallo studio PickTwo, è stato reso possibile grazie ad Atvangarde Surfaces, che ha lavorato il materiale.

L’obiettivo era creare un progetto industrial e fashion, tendenzialmente minimalista, sviluppato attorno a toni neutri e in netto contrasto con i negozi di articoli sportivi tradizionali, colorati e “chiassosi”. “GRID è un concept che trae le sue origini dal mondo contemporaneo,” spiega infatti Sebastian Mindroiu, coordinatore del progetto, “un mondo fisico-digitale ordinato nel quale gran parte della vita e delle interazioni avvengono con l’ausilio della tecnologia. L’idea principale è nata dalla matrice binaria (0, 1), ovvero la matrice che è diventata il GRID fisico dei prodotti che esponiamo. Per questo abbiamo delineato l’arredo con quadrati che richiamano -appunto -il GRID digitale”.

L’architetto Mindroiu ha scelto HI-MACS® per la zona di accoglienza e delle casse, creando un desk su più livelli ordinato e lineare. La superficie è continua e priva di giunzioni visibili, perfetta per evitare che lo sporco si annidi ed estremamente semplice da pulire. “L’unico materiale in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze era la pietra acrilica HI-MACS®,” dichiara Sebastian. “Senza considerare poi, oltre alle caratteristiche tecniche, anche quelle estetiche. L’elemento principale del bancone, più chiaro, è in HI-MACS® Pebble Pearl, nel quale è stato poi incastrato un elemento in HI-MACS® Chic Concrete, dell’omonima collezione. È incredibile come riesca a ingannare lo sguardo, simulando alla perfezione l’aspetto del cemento, pur garantendo prestazioni migliori. Abbiamo utilizzato HI-MACS® anche per il logo GRID sulla parte anteriore, ma abbiamo attinto dalla collezione Lucent per giocare con la luce.”

Il resto dello store si sviluppa attorno a un pattern ripetuto di quadrati che coinvolge le superfici e gli stessi arredi. Realizzati in acciaio, i volumi degli espositori sono poi accentuati da strisce LED bianche che risaltano anche i prodotti esposti. Comodi divani nel retro invitano infine i clienti a sedersi e a provare le calzature.

HI-MACS® è un materiale versatile ideale per progetti residenziali e commerciali. Grazie alla termoformatura, HI-MACS® può assumere qualsiasi forma; per questo motivo viene impiegato spesso in architettura, design e interior design, dando vita a qualunque idea.



Prodotto con una miscela di materiale acrilico, minerali e pigmenti naturali, HI-MACS® presenta una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, che soddisfa i più elevati standard di qualità, estetica, fabbricazione, funzionalità e igiene.

Progetto: GRID sportsware, Romania

Studio di architetti: PickTwo, Sebastian Mindroiu e Juliana Dinca

Fabbricante: Atvangarde Surfaces

Materiale: HI-MACS®; Pebble Pearl, Chic Concrete, Lucent Opal

Foto: © GRID

Elementi in HI-MACS®: Desk accoglienza / casse

www.himacs.eu