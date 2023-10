HIMACS presenta nuovi e incredibili colori di tendenza “effetto marmo”

Questa nuovissima palette è perfetta per interni residenziali e commerciali dal look ricercato.

Leader nel mercato dei materiali Solid Surface, HIMACS è sempre un passo avanti rispetto alle tendenze. Che si tratti di una nuova cucina, di un ambiente bagno, o ancora del design di punti vendita, strutture ricettive o commerciali, le sue superfici di alta qualità uniscono praticità e funzionalità con un design innovativo e uno stile contemporaneo. La nuova palette, che comprende quattro nuovissimi colori effetto marmo, è perfetta per qualsiasi utilizzo: piani di lavoro, paraspruzzi, isole cucina, rivestimenti bagno, arredi, banconi, edifici pubblici e molto altro ancora. Grazie alla possibilità di scegliere tra quattro colori texturizzati extra lusso, queste nuove tonalità ricercate trasformano qualsiasi interior, sia che si tratti di residenze private o di negozi, locali commerciali, hotel e uffici.

Due dei nuovi colori fanno parte della nuova collezione Gravilla, mentre altre due tonalità arricchiscono la fortunata gamma Aurora & Marmo.

Nuova Collezione Gravilla di Himacs

La collezione Gravilla segue il trend estetico dei colori Aurora & Marmo, ispirati alle particelle di granito che formano venature più corte, donando un effetto “frammentato”. I nuovi colori Gravilla hanno il vantaggio di realizzare giunti non visibili in modo più facile e sono perfetti per grandi superfici come rivestimenti per docce, pareti per stanze da bagno, isole cucina dalle dimensioni importanti, o reception desk “monolitici” dal grande impatto estetico. Gravilla Snow (GM01) e Gravilla Cream (GM02) sono particolarmente indicati per stili monocromatici, decori neutri, interni minimal e palette classiche.

Gravilla Snow

Gravilla Snow presenta un elegante design “off-white” caratterizzato da venature morbide; la sua estetica delicata si adatta perfettamente a ogni tipologia di ambiente, valorizzando arredi, complementi ed espositori commerciali, conferendo un aspetto ricercato. Il suo DNA sofisticato è indicato per cucine di grandi e piccole dimensioni, ed è perfetto per dare un effetto di maggiore spazio ad ambienti più ristretti e contenuti.

Gravilla Cream ha uno stile più ricco, con delicate “particelle” crema, perfette per dare profondità e una sensazione di calore ad ambienti freddi. Ideale per isole cucina, superfici di lavoro, rivestimenti e piani per stanze da bagno, questa tonalità si abbina a tutti gli stili di interior design con il suo effetto rilassante. Questa tonalità calda è indicata anche per uffici, hotel e interni di locali commerciali, offrendo una finitura di alta qualità ad aree reception e open space.

Gravilla Cream

Nuove aggiunte alla collezione Aurora & Marmo

La collezione Aurora & Marmo di HIMACS si arricchisce di due nuovissimi colori: Aurora Calacatta Fiore (M802) e Aurora Daymoon (M628). Aurora Calacatta Fiore presenta un aspetto marmoreo dalle venature sottili e marcate, con un tocco di brillantezza, mentre il grigio delicato di Aurora Daymoon valorizza qualsiasi interior di spazi commerciali.

Aurora Calacatta Fiore

Quando è richiesto un effetto marmo che si distingua, Aurora Calacatta Fiore è la scelta perfetta grazie alle sue venature lunghe e fluenti e al morbido colore bianco. Semplice e ricercato, si abbina perfettamente ad arredi cucina opachi o in legno naturale. Un’alternativa a bassa manutenzione e sempre riparabile al vero marmo: questa tonalità crea, infatti, lo stesso aspetto esclusivo ma è più facile da curare, fabbricare e installare.

Aurora Daymoon

Aurora Daymoon con la sua base grigio chiaro presenta venature delicatamente stratificate e particelle più grandi, che ricordano la superficie lunare durante il giorno. Questa tonalità ha un aspetto sorprendente se abbinato ad arredi in legno scuro e stili industriali. Di grande effetto estetico, anche se utilizzato in lastre di grandi dimensioni per banconi reception e sale riunioni, unisce un aspetto professionale a un design di tendenza.